WhatsApp : un bug empêche les utilisateurs Android d’envoyer des vidéos

Certains utilisateurs Android de WhatsApp sont actuellement touchés par un bug. Il leur est impossible d’envoyer des vidéos stockées localement. Dans l’attente d’un correctif officiel, basculer sur une version plus ancienne de WhatsApp permet de contourner le problème.

Alors que WhatsApp fait régulièrement de petits ajustements pour bonifier l’expérience globale, un petit grain de sable est venu enrayer sa machine bien huilée. Sur les réseaux sociaux X et Reddit, les témoignages d’utilisateurs mécontents ont commencé à affluer dimanche. Ces derniers sont confrontés à un message d’erreur lorsqu’ils tentent de partager des vidéos stockées localement et/ou capturées avec leurs appareils.

Le bug affecterait seulement les utilisateurs Android de WhatsApp. Les détenteurs d’iPhone n’ont pas (encore) signalé un problème de ce type. Dans le détail, le message d’erreur se présente ainsi : “Impossible d’envoyer cette vidéo. Choisissez une autre vidéo et réessayez”. Désactiver l’enregistrement HEVC/H.265 et HDR est malheureusement sans effet sur le bug.

WhatsApp souffre d’un bug de vidéo, que faire ?

Un utilisateur rapporte notamment que le problème survient sur son Xiaomi 14 Ultra et son Pixel 8 Pro lorsqu’il tente d’envoyer des vidéos stockées localement ou sur Google Photos. Tout le monde n’est toutefois pas logé à la même enseigne, certains usagers étant épargnés par ce bug ; ce dernier est très handicapant, WhatsApp étant une plateforme prisée pour partager des vidéos avec autrui.

Il est difficile de savoir avec précision quels modèles Android sont épargnés par le souci. Selon les témoignages, le bug se manifeste visiblement à partir de la version 2.24.9.34 de WhatsApp et de la dernière mouture bêta de la messagerie. Alors que Meta doit plancher sur un correctif, vous serez heureux d’apprendre qu’il existe plusieurs solutions temporaires.

Vous pouvez notamment rétrograder l’application vers une version plus ancienne épargnée par le bug. Pour ce faire, il suffit de récupérer son APK. Vous pouvez notamment télécharger la version 2.24.8.85 de WhatsApp depuis le site APKMirror via ce lien. Gardez à l’esprit que cette méthode risque de vous exposer à des failles corrigées depuis dans des versions plus récentes. Alternativement, vous pouvez aussi envoyer la vidéo sous forme de document.

Tout récemment, les utilisateurs d’Android Auto ont également été confrontés à un bug sur WhatsApp. Impossible pour eux d’envoyer des messages dictés avec l’Assistant Google.