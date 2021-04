Windows 10 : la prochaine mise à jour va améliorer la qualité audio des AirPods en Bluetooth

Actuellement, Windows 10 vous limite au SBC et au Qualcomm AptX. Le codec AAC est plus étroitement associé à Apple. En effet, tous les appareils Bluetooth de la société sont livrés avec le codec et passent par défaut au SBC lorsqu’il n’est pas disponible.

AirPods- Crédit : Jacinto Diego / Unsplash

Selon Windows, il sera possible dans une prochaine mise à jour de « Profiter d’un streaming audio de qualité supérieure sans fil sur vos écouteurs et haut-parleurs Bluetooth grâce au codec AAC. Abréviation d’Advanced Audio Codec, l’AAC est un codec qui permet d’obtenir un flux audio de haute qualité dans des fichiers plus petits, ce qui est idéal pour écouter de la musique en ligne. ».

La prise en charge d’AAC ouvre également la voie à une meilleure qualité audio pour la gamme d’écouteurs d’Apple via iTunes ou Apple Music sur Windows. L’arrivée du AAC serait une grosse amélioration pour le streaming via un navigateur.

Les écouteurs d’Apple vont profiter de cette mise à jour

Tous les produits Bluetooth d’Apple utilisent le codec AAC. Les casques Apple et ceux de Beats utilisent exclusivement le AAC comme option de haute qualité. On devrait alors également retrouver ce codec sur les prochains AirPods de troisième génération, qui lancés à la fin de l’année. Bien sûr, les produits Apple ne sont pas les seuls à être compatibles avec le AAC. On peut par exemple citer le Bose Headphones 700 que nous avions pu tester.

Microsoft va également améliorer la façon dont il affiche le nom de vos périphériques. En effet, au lieu de voir le même périphérique audio répertorié de plusieurs façons différentes, Windows 10 les unifiera désormais en un seul appareil, ce qui simplifiera grandement la navigation sur le système d’exploitation de Microsoft.

La mise à jour supportant le codec AAC est actuellement la version 21370 de Windows 10 Insider Preview, disponible sur le canal Dev. On imagine que Microsoft la déploiera pour tous les utilisateurs d’ici quelques semaines. Les fonctionnalités actuellement en test apparaîtront probablement dans la mise à jour 21H2.

Source : Windows