Windows 11, 10 : ne vous fiez pas à cette notification inquiétante, c’est une fausse alerte

Certains utilisateurs de Windows 11 ont reçu une alerte indiquant que leur PC n’était plus protégé contre les malwares. Pas de panique : il s’agit vraisemblablement d’une fausse notification provoquée par un bug de Microsoft Defender.

© Unsplash / Gemini / Tom’s Guide

Les PC Windows sont particulièrement ciblés par les logiciels malveillants. Pour ceux qui ont fait l’impasse sur un antivirus tiers, Microsoft propose heureusement une solution de sécurité native baptisée Microsoft Defender, capable de détecter et de bloquer de nombreuses menaces. Or depuis quelques jours, des usagers reçoivent des alertes indiquant que leur PC n’est plus protégé contre les malwares, tant sur Windows 11 que Windows 10.

Ces notifications peuvent apparaître au démarrage de l’OS et de manière intermittente par la suite et ce même si vous avez désactivé l’affichage des notifications. Dans la grande majorité des cas, il ne faut toutefois pas s’y fier. Ces alertes injustifiées sont la conséquence d’un bug de Microsoft Defender. Elles ne signifient pas que la protection antivirus de Windows est réellement désactivée.

Non, Microsoft Defender n’est pas désactivé sur votre PC Windows

“Après l’installation des dernières mises à jour de Microsoft Defender Antivirus, des notifications peuvent apparaître indiquant que ‘Microsoft Defender Antivirus est désactivé’, même si l’antivirus fonctionne correctement et que tous les paramètres indiquent qu’il est actif”, prévient Microsoft sur une page d’assistance.

“Ce problème peut être observé sur toutes les versions de Windows ou de Windows Server avec Microsoft Defender Antivirus installé et à jour”, ajoute l’éditeur. Ce dernier planche sur un correctif qui sera inclus dans une prochaine mise à jour de Microsoft Defender (qui est pour rappel loin d’être 100 % fiable). Voici les versions concernées par ce dysfonctionnement qui risque de donner des sueurs froides inutilement aux usagers :

Client

Windows 11, version 26H1

Windows 11, version 25H2

Windows 11, version 24H2

Windows 11, version 23H2

Windows 10, version 22H2

Windows 10, version 21H2

Windows 10 Entreprise LTSC 2019

Windows 10 Entreprise LTSC 2016

Serveur

Windows Server 2025

Windows Server 2022

Windows Server 2019

Windows Server 2016

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2012

Pour lever le doute, vous pouvez vérifier que l’antivirus natif est bien sur le pont. Pour ce faire :

Ouvrez l’app Sécurité Windows .

. Sélectionnez Protection contre les virus et menaces .

. Cliquez sur Gérer les paramètres dans la section Paramètres de protection contre les virus et menaces.

© Tom’s Guide

Vérifiez que toutes les protections sont bien activées.