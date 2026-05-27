Windows 11 se met à jour et règle des problèmes que vous ne soupçonniez même pas

Microsoft déploie la KB5089573 pour Windows 11 24H2 et 25H2. Au programme : lancement d’applications accéléré, audio Bluetooth partagé, suivi du NPU dans le Gestionnaire des tâches et une longue série de correctifs.

La mise à jour non sécuritaire de mai 2026 vient d’atterrir dans Windows Update. Fidèle au format des « C-updates » mensuelles, elle empile nouveautés fonctionnelles, gains de performances et corrections de bugs à un rythme que Microsoft semble désormais tenir comme cadence de croisière.

Audio partagé, caméra multi-apps et NPU visible : les ajouts majeurs

La fonctionnalité la plus séduisante s’appelle Shared Audio. Elle exploite le Bluetooth LE Audio pour diffuser simultanément le même flux sonore vers deux casques ou écouteurs compatibles depuis un seul PC. Le cas d’usage est limpide : deux passagers dans un train, un film, zéro splitter. L’activation passe par les Quick Settings de la barre des tâches.

Côté matériel, Windows 11 autorise désormais plusieurs applications à accéder au même flux caméra en parallèle, avec un mode Basic Camera pensé pour le dépannage. Le Gestionnaire des tâches, lui, gagne des colonnes dédiées au NPU : utilisation, mémoire dédiée et mémoire partagée, de quoi surveiller précisément l’activité liée à l’IA locale sur les PC équipés d’une puce neuronale.

Performances système et raffinements discrets

Microsoft annonce une accélération tangible du lancement des applications et de l’ouverture du menu Démarrer, de la Recherche et du Centre de notifications. Windows Hello améliore son comportement au réveil du mode veille moderne et repriorise la reconnaissance faciale ou l’empreinte digitale comme méthode de connexion par défaut, même après un recours ponctuel au code PIN. La recherche Windows, de son côté, fonctionne désormais avec seulement deux caractères saisis.

Parmi les correctifs moins visibles : meilleure fiabilité des écrans branchés sur des docks USB4, optimisation de l’autonomie face aux applications qui maintenaient le hub de capteurs allumé en arrière-plan, et mise à jour de la police Times New Roman pour un rendu plus propre des diacritiques grecs et cyrilliques.

La KB5089573 reste optionnelle. Son contenu sera intégré au Patch Tuesday de juin 2026.

Source : Microsoft Update Catalog