Bientôt la fin pour Windows 10 : voici comment Microsoft vous aide à passer à Windows 11

Crédit : Microsoft

À partir du 14 octobre prochain, Microsoft mettra un terme au support officiel de Windows 10. Pour beaucoup d’utilisateurs, cette échéance marque un tournant important, surtout pour ceux dont les ordinateurs ne répondent pas aux exigences techniques de Windows 11.

Malgré son refus de rendre cette mise à jour plus accessible aux anciens PC, Microsoft accorde toutefois un sursis : une année supplémentaire de mises à jour de sécurité gratuite.

Comment passer facilement à Windows 11 ?

Pour accompagner cette transition vers Windows 11, Microsoft prépare un nouvel outil pensé pour simplifier le transfert de données d’un ancien appareil vers un nouveau, sans passer par le cloud. Cet utilitaire, encore en cours de développement selon le site TechRadar, est décrit dans une page d’assistance de Microsoft. Il permettra de déplacer ses fichiers via le Wi-Fi ou un réseau local, à condition que les deux ordinateurs soient connectés au même réseau. Une fois les machines couplées, il suffira de choisir les éléments à transférer pour lancer le processus.

Mais attention, tous les contenus ne seront pas pris en charge. L’outil permettra de récupérer ses documents, photos, vidéos et autres fichiers personnels, ainsi que certains réglages du système. En revanche, les applications, les mots de passe, les fichiers système et les programmes installés ne feront pas partie du voyage. Il faudra donc réinstaller manuellement ses logiciels et se reconnecter à ses comptes.

Cette migration forcée, bien qu’ennuyeuse pour de nombreux utilisateurs, semble profiter à l’industrie informatique. D’après les données de Counterpoint Research, le marché mondial des PC a enregistré une hausse de 8,4 % au deuxième trimestre 2025 par rapport à l’année précédente.

Il faut dire que Windows 10 est encore omniprésent sur de nombreux ordinateurs à travers le monde. Ce n’est que très récemment, en juillet 2025, que Windows 11 aurait enfin dépassé son prédécesseur en termes d’utilisation active. Malgré les contraintes imposées par Microsoft, une grande partie du parc informatique mondial reste donc encore à migrer, volontairement ou non, dans les mois à venir.