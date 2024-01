Windows 11 : les raccourcis à connaître pour mieux l’utiliser

Vous utilisez un ordinateur sous Windows 11 ou 10 et vous souhaitez gagner du temps au quotidien ? Ce guide des raccourcis va devenir votre nouvel allié ! Si certaines combinaisons comme Ctrl + C sont assez populaires, d’autres sont en revanche moins connues, et pourtant non moins utiles. Voici tous les raccourcis à connaître pour optimiser votre expérience sur Windows !

Les raccourcis avec la touche Windows :

Windows + A : ouvrir les paramètres rapides

: ouvrir les paramètres rapides Windows + C : ouvrir Microsoft Teams

: ouvrir Microsoft Teams Windows + D : afficher le bureau ou masquer le bureau

: afficher le bureau ou masquer le bureau Windows + E : ouvrir l’Explorateur de fichiers

: ouvrir l’Explorateur de fichiers Windows + F : ouvrir le Hub de rétroaction

: ouvrir le Hub de rétroaction Windows + G : ouvrir la barre de jeux Xbox

: ouvrir la barre de jeux Xbox Windows + I : accéder aux paramètres Windows

: accéder aux paramètres Windows Windows + L : verrouiller le PC

: verrouiller le PC Windows + N : ouvrir le centre de notifications et le calendrier

: ouvrir le centre de notifications et le calendrier Windows + O : verrouiller l’orientation de l’appareil

: verrouiller l’orientation de l’appareil Windows + T : parcourir les applications dans la barre des tâches

: parcourir les applications dans la barre des tâches Windows + V : ouvrir l’historique du presse-papiers

: ouvrir l’historique du presse-papiers Windows + W : ouvrir le panneau des widgets

: ouvrir le panneau des widgets Windows + X : accéder aux options avancées du menu Démarrer

: accéder aux options avancées du menu Démarrer Windows + Z : ouvrir les dispositions d’ancrage des fenêtres

: ouvrir les dispositions d’ancrage des fenêtres Windows + Espace : changer le clavier en français ou anglais (Azerty ou Qwerty)

Les raccourcis spécifiques à Windows 11 :

Windows + ; : accéder au panneau des émojis, GIFs et caractères spéciaux

: accéder au panneau des émojis, GIFs et caractères spéciaux Windows + Shift + S : ouvrir l’outil Snip & Sketch (Capture d’écran)

: ouvrir l’outil Snip & Sketch (Capture d’écran) Windows + PrntScrn : prendre une capture d’écran et l’enregistrer automatiquement dans le dossier Captures d’écran

Les raccourcis avec la touche Ctrl :

Ctrl + A : tout sélectionner

: tout sélectionner Ctrl + C : copier

: copier Ctrl + D : ajouter un favori depuis une page web, ou changer la police d’écriture sur Word

: ajouter un favori depuis une page web, ou changer la police d’écriture sur Word Ctrl + F : ouvrir la barre de recherche sur une page web ou un logiciel comme Word

: ouvrir la barre de recherche sur une page web ou un logiciel comme Word Ctrl + F4 : fermer un onglet actif dans les principaux navigateurs.

: fermer un onglet actif dans les principaux navigateurs. Ctrl + F6 : lorsque vous avez deux documents Word ouverts ou plus, cela permet de passer de l’un à l’autre instantanément

: lorsque vous avez deux documents Word ouverts ou plus, cela permet de passer de l’un à l’autre instantanément Ctrl + N : ouvrir une nouvelle fenêtre

: ouvrir une nouvelle fenêtre Ctrl + V : coller

: coller Ctrl + W : fermer la fenêtre active

: fermer la fenêtre active Ctrl + X : couper

: couper Ctrl + Z : annuler

: annuler Ctrl + Alt + Suppr : permet de verrouiller l’ordinateur, de changer d’utilisateur, de se déconnecter, de modifier un mot de passe, ou d’ouvrir le gestionnaire des tâches. Il est la plupart du temps utilisé pour forcer l’arrêt d’un programme qui ne répond plus

Tous les raccourcis avec les touches de fonction :

F1 : ouvrir une fenêtre d’aide dans un navigateur web ou un logiciel

: ouvrir une fenêtre d’aide dans un navigateur web ou un logiciel F2 : renommer un fichier sélectionné

: renommer un fichier sélectionné F3 : ouvrir la barre de recherche sur une page web (équivalent de Ctrl + F)

: ouvrir la barre de recherche sur une page web (équivalent de Ctrl + F) F4 : sélectionner la barre d’adresse dans l’Explorateur Windows

: sélectionner la barre d’adresse dans l’Explorateur Windows F5 : actualiser une page dans un navigateur web

: actualiser une page dans un navigateur web F6 : accéder à la barre d’adresse d’un navigateur web. En appuyant deux fois sur la touche, vous accédez à l’onglet.

: accéder à la barre d’adresse d’un navigateur web. En appuyant deux fois sur la touche, vous accédez à l’onglet. F7 : accéder à la vérification orthographique et grammaticale d’un document ouvert dans un logiciel de traitement de texte disposant de cette fonction, comme Word.

: accéder à la vérification orthographique et grammaticale d’un document ouvert dans un logiciel de traitement de texte disposant de cette fonction, comme Word. F8 : activer le mode sans échec, lors du démarrage de votre PC.

: activer le mode sans échec, lors du démarrage de votre PC. F9 : Vérifier l’arrivée de nouveaux mails ou forcer l’envoi de mails dans un logiciel de messagerie électronique

: Vérifier l’arrivée de nouveaux mails ou forcer l’envoi de mails dans un logiciel de messagerie électronique F10 : le raccourci Shift + F10 est l’équivalent du clic droit de la souris, que vous soyez sur le bureau, un navigateur ou un fichier

: le raccourci est l’équivalent du clic droit de la souris, que vous soyez sur le bureau, un navigateur ou un fichier F11 : basculer en mode plein écran sur un navigateur ou un logiciel

: basculer en mode plein écran sur un navigateur ou un logiciel F12 : accéder à la fonction “Enregistrer sous” dans Word, ou afficher le code source de la page depuis un navigateur web

Les raccourcis avec la touche Alt :

Alt + Tab (juste au dessus de la touche MAJ) : changer de fenêtre

(juste au dessus de la touche MAJ) : changer de fenêtre Alt + F4 : fermer une application

: fermer une application Alt + Shift : passer le clavier en français ou en anglais (équivalent de Windows + Espace)

: passer le clavier en français ou en anglais (équivalent de Windows + Espace) Alt + flèche gauche ou Alt + flèche droite : naviguer en avant ou en arrière

: naviguer en avant ou en arrière Alt + D : sélectionner la barre d’adresse sur un navigateur ou l’Explorateur Windows

: sélectionner la barre d’adresse sur un navigateur ou l’Explorateur Windows Alt + P : afficher le volet de visualisation

Vous ne pourrez probablement pas tous les mémoriser, mais ces raccourcis vous permettront d’optimiser votre efficacité sur Windows. Certains d’entre eux deviendront même indispensables tant ils vous feront gagner du temps au quotidien. N’hésitez pas à les tester et à partager ceux qui vous semblent être le plus utile avec votre entourage !

