Windows 11 affichera un message en permanence sur votre écran si vous n’avez pas la configuration requise

Rassurez-vous, ce n’est pas aussi gros que ça © Microsoft

Si vous n’avez pas la configuration requise, la dernière version de test de Windows 11 affiche un joli filigrane en bas à droite de l’écran et en permanence, alerte The Verge. Le message en question : « System requirements not met », ou « Configuration matérielle requise insuffisante » en bon français. Un avertissement similaire serait affiché en doublon sur la page d’accueil des paramètres, selon nos confrères.

Pour mémoire, Windows 11 n’est officiellement disponible que pour les PC dotés d’un processeur compatible, supportant l’UEFI et le TPM 2.0. Force est de constater que Microsoft n’apprécie pas le fait que l’on force manuellement l’installation, puisque c’est tout à fait possible de le faire (voir : Windows 11 : comment l’installer sur un PC non compatible, sans puce TPM 2.0 ?).

Vers la possibilité d’installer Windows 11 sur un plus grand nombre d’appareils ?

Bien heureusement, ce filigrane n’a pas (encore) trouvé son chemin vers la version grand public de Windows 11. Et comme de nombreuses expérimentations faites en prérelease, il y a de fortes chances pour que ce ne soit jamais le cas.

La firme de Redmond serait donc à priori simplement en train d’expérimenter plusieurs méthodes pour rappeler à ses utilisateurs que leur machine ne respecte pas les conditions imposées, ce qui n’est pas nouveau. Des avertissements similaires existent pour les versions non activées de Windows. Elles empêchent notamment l’activation du mode sombre, ou des thèmes.

Le message d’avertissement © The Verge

Il faut dire que les exigences matérielles minimales de Microsoft pour Windows 11 ont été très controversées par le passé. Pour des « principes de sécurité et de fiabilité », le système ne prend en l’occurrence en charge que certains processeurs : Intel de 8e génération et +, AMD Zen 2 ou Qualcomm 7 et 8 Series et +, en plus du support de l’UEFI et du TPM 2.0 (qui doit être actif dans le BIOS).

Toutefois, il se murmure depuis plusieurs mois que la configuration minimale pour faire tourner Windows 11 pourrait être revue à la baisse. Il est donc possible que Microsoft cherche à assouplir ces conditions, tout en cherchant un moyen d’avertir ses utilisateurs que ce n’est pas bien de faire tourner ce nouvel OS sur une « vieille » machine.

