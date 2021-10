Windows 11 : il est vivement conseillé d’installer la protection anti-sabotage

Microsoft recommande aux utilisateurs de Windows 11 d’utiliser sa protection disponible contre les logiciels malveillants « randsomware ». Elle est fournie gratuitement et se trouve dans l’ensemble Windows Defender.

Les randsomwares sont particulièrement embêtants, car ils résistent aux réinitialisations du système et même aux permutations de disque dur. Les sociétés antivirus ont développé des solutions pour les contrer. Mais la meilleure façon de les combattre reste de ne pas les obtenir en premier lieu.

Les randsomwares sont un problème croissant – Crédits : Unsplash/Michael Geiger

Rick Munck, le consultant en sécurité chez Microsoft vous conseille « lorsque vous activez Microsoft Security Baseline pour Windows 11 (et/ou Windows 10 et/ou Windows Server 2022/2019/2016), assurez-vous d’activer la protection anti-sabotage de Microsoft Defender pour ajouter une couche de protection ». Les personnes mal intentionnées désactivent habituellement vos fonctionnalités de sécurité. Cela leur permet d’accéder plus facilement à vos données, installer des logiciels malveillants ou exploiter d’une autre manière vos données, votre identité et vos appareils. La protection anti-sabotage verrouillera les paramètres par défaut de Microsoft Defender et s’assurera qu’ils ne sont pas modifiés pendant le processus d’installation. Ces paramètres incluent : La protection contre les virus et les menaces

La protection en temps réel

La surveillance du comportement

L’antivirus

La protection fournie par le cloud

Les mises à jour des informations de sécurité

Randsomware : qu’est-ce que c’est ?

Un randsomware est un logiciel malveillant qui utilise le cryptage pour conserver les informations d’une victime contre une rançon. Les données critiques d’un utilisateur ou d’une organisation sont cryptées afin qu’il ne puisse pas accéder aux fichiers, bases de données ou applications. Une rançon est alors demandée pour permettre l’accès. Les randsomwares sont souvent conçus pour se propager sur un réseau et cibler des bases de données et des serveurs de fichiers, et peuvent ainsi rapidement paralyser toute une organisation.

C’est une menace croissante, générant des milliards de dollars en paiements aux cybercriminels et infligeant des dommages et des dépenses importantes aux entreprises et aux organisations gouvernementales. Face à cela, vous souhaitez peut-être une protection complémentaire malgré un budget limité. Pas de panique, nous avons comparé pour vous les meilleurs antivirus gratuits.

Source : digitatrends.com