Windows 11 bloque la mise à jour de juillet sur ces PC pour vous éviter de gros problèmes

Microsoft a décidé de suspendre le déploiement du Patch Tuesday de juillet sur certains PC Dell. La mise à jour KB5101650 peut entraîner des arrêts inopinés, une baisse des performances, des problèmes de surchauffe ainsi qu’une consommation excessive de la batterie.

Crédit : Microsoft

Le nouveau Patch Tuesday de Windows 11 permet de corriger pas moins de 570 vulnérabilités et d’introduire plusieurs nouveautés attendues dont l’outil de restauration Point-in-time Restore. Disponible depuis mardi, la mise à jour KB5101650 provoque toutefois des dysfonctionnements sur certains ordinateurs Dell, poussant Microsoft à bloquer son déploiement.

A lire aussi > Windows 11 : vous pouvez enfin supprimer ces pubs invasives, voici comment

Pourquoi Windows 11 bloque son Patch Tuesday de juillet sur certains PC Dell

“Les appareils concernés peuvent subir des arrêts inattendus, une chute de performances, une surchauffe et une décharge rapide de la batterie”, détaille l’éditeur. Celui-ci s’est bien gardé de dévoiler une liste des appareils touchés, précisant simplement que les problèmes survenaient sur certains PC équipés de processeurs Intel. Le problème est circonscrit à Windows 11 25H2 et 24H2, les éditions serveur et Windows 10 n’étant pas affectées.

Les soucis sont apparus avec la mise à jour facultative de juin (KB5095093) qui permettait de découvrir les nouveautés du Patch Tuesday de juillet à l’avance. Microsoft a constaté que le Gestionnaire de périphériques pouvait afficher une alerte jaune, ou un point d’exclamation, pour le pilote Intel Innovation Platform Framework Processor Participant.

Le pilote Intel Innovation Platform Framework pointé du doigt

Dell a signalé ce problème lors de tests internes. L’enquête a permis d’identifier une incompatibilité entre le pilote et le Gestionnaire de connexion USB-C de Windows, introduit justement dans la mise à jour préliminaire de juin. Les deux entreprises collaborent désormais pour résoudre le problème, une solution étant promise “dans les prochains jours”.

En attendant, le déploiement du Patch Tuesday est bloqué sur les ordinateurs Dell concernés. Pour information, le pilote Intel Innovation Platform Framework Processor Participant permet à Intel Dynamic Tuning d’optimiser la gestion de l’alimentation, des performances et de la température, tout en prenant en charge certaines fonctions de détection de présence, comme le réveil à l’approche et le verrouillage à l’éloignement.

Bien que KB5095093 ait été proposée en tant que mise à jour facultative, ses modifications sont désormais incluses dans la mise à jour obligatoire de juillet (KB5101650). Le conflit avec le pilote Intel peut donc toucher des PC qui avaient évité la mise à jour préliminaire ; d’où la décision préventive de Microsoft de ne pas déployer le Patch Tuesday sur les appareils concernés jusqu’à nouvel ordre.