Waze frappe fort : ces 5 nouveautés vont transformer vos trajets

Waze accueille une avalanche de nouveautés. Fonctions dopées à l’IA, navigation audio moins envahissante, signalements vocaux simplifiés… Voici tout ce qui change dans la dernière mise à jour de l’application GPS.

Après avoir commencé à afficher les feux tricolores, Waze continue de s’agrémenter de fonctionnalités pratiques. L’application de navigation vient d’annoncer l’arrivée de nouvelles options de personnalisation qui devraient vous simplifier grandement la vie sur la route. On retrouve notamment des nouveautés dopées à l’intelligence artificielle mais pas que. Voici ce que vous réserve cette riche mise à jour estivale.

Quelles sont les nouveautés introduites sur Waze ?

Adaptez les itinéraires à vos habitudes de conduite

Waze peut désormais personnaliser les trajets qu’il vous propose en s’appuyant non seulement sur le trafic en temps réel, mais aussi sur vos habitudes. Si vous privilégiez généralement les voies rapides plutôt que les routes secondaires remplies de ralentisseurs et de priorités à droite, l’application mettra ce type d’itinéraire en avant.

Cette personnalisation reste facultative : il est toujours possible de choisir un autre parcours ou de la désactiver dans les paramètres. La fonctionnalité est en cours de déploiement sur Android et iOS.

Rendez Waze moins bavard

Waze introduit également un mode “moins bavard”. Celui-ci plaira aux utilisateurs qui en ont assez que leurs podcasts ou leur musique soient interrompus constamment par les instructions de guidage. Une fois le mode activé, l’application se contentera d’annoncer “les alertes importantes concernant les dangers, les virages et les changements de voie mais moins fréquemment”, précise Google. Cette nouveauté est également en cours d’acheminement sur Android comme sur iOS.

Mettez à jour la carte avec votre voix

Grâce à Gemini, Waze améliore son système de signalement conversationnel. Après les accidents et les ralentissements, il est désormais possible de signaler à l’oral une route fermée ou une adresse erronée. Il suffit ainsi de dire “La route est fermée ici” pour que l’information soit transmise aux contributeurs de Waze qui mettront la carte à jour après avoir vérifié l’information. Cette nouveauté est en cours de déploiement sur Android et iOS dans le monde entier.

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Trouvez plus facilement des points d’intérêt

Gemini permet en outre aux bêta-testeurs de converser en langage naturel pour trouver des points d’intérêt sur leur itinéraire. Il est ainsi possible de soumettre des requêtes orales comme “Trouve-moi un restaurant ouvert”, “cherche un parking près du centre commercial” ou “trouve une station-service sur mon chemin avec les prix les plus bas”. L’application affichera alors les résultats les plus pertinents et vous permettra de lancer la navigation directement à la voix.

Adoptez le mode deux-roues

Waze lance également un mode dédié aux motards. Si vous l’activez, l’application adaptera les trajets aux spécificités des deux-roues. Elle prendra notamment en compte les raccourcis et les restrictions d’accès afin de conseiller le meilleur itinéraire et d’affiner l’estimation d’arrivée. Le mode motocyclette signalera aussi les dangers comme les gros nids-de-poule, les dos d’âne, les passages piétons surélevés, les accotements ou encore les ponts étroits.

Cette option est pour le moment réservée aux utilisateurs situés dans les pays suivants : Argentine, Brésil, Colombie, Malaisie, Mexique, Pérou et Philippines. Il faudra ainsi patienter avant qu’elle arrive dans nos contrées.