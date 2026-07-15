25 ans de Google Images : la refonte qui enterre la recherche d’images telle qu’on la connaissait

Vingt-cinq ans après son lancement, Google Images se refait une beauté sur ordinateur : galerie personnalisée, collections en accès direct, et génération d’images par IA intégrée aux résultats de recherche. Le déploiement démarre aux États-Unis.

Google Images, lancé en juillet 2001, fait peau neuve sur desktop et intègre la génération d’images par IA directement dans les résultats de recherche. Le déploiement a commencé pour les anglophones aux États-Unis.

Une galerie repensée et des collections en accès direct

La nouvelle interface remplace la grille classique par une galerie que Google qualifie de dynamique et immersive, actualisée en temps réel et personnalisée selon les centres d’intérêt de chaque personne. Les collections sauvegardées apparaissent désormais sous forme d’onglets cliquables au-dessus de la grille principale, permettant de reprendre une exploration sans repasser par un menu. Le déploiement s’effectuera progressivement “dans les semaines à venir”, d’abord en anglais aux États-Unis.

La nouvelle interface de Google Images sur ordinateur, avec sa galerie personnalisée et ses collections accessibles en onglets. (Source : Google)

La génération d’images par IA débarque dans la recherche

L’autre nouveauté concerne l’arrivée de Nano Banana, le modèle de génération d’images de Google, directement dans les AI Overviews de la recherche. Concrètement, quand une requête appelle une image qui n’existe pas encore sur le web, Google peut désormais en produire une à la volée. Cette fonctionnalité sera disponible dans toutes les régions qui prennent déjà en charge la création d’images en AI Mode.

En 25 ans, Google Images a empilé les évolutions : images similaires en 2009, recherche par image en 2011, Google Lens en 2018, Multisearch (combinaison texte et image) en 2022, Search Live et résultats visuels en AI Mode en 2025. Lors de la conférence I/O 2026, Google avait annoncé l’Intelligent Search Box, une refonte de la barre de recherche permettant de poser des questions sur les images et d’en téléverser plusieurs simultanément.

Aucune date n’a été communiquée pour un déploiement en Europe ou en français.

Source : Google Blog