PS5 : le bug qui fait disparaître votre historique de jeu persiste

Depuis plusieurs semaines, un bug du PSN perturbe le suivi de l’activité de nombreux joueurs PS5. L’historique des jeux récents ne se met plus correctement à jour, aussi bien sur la PlayStation App que sur le widget de la console.

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Depuis plusieurs semaines, de nombreux joueurs PS5 ne peuvent plus consulter correctement leur activité récente sur le PlayStation Network. Les jeux lancés après mai 2026 n’apparaissent plus dans l’historique du compte, empêchant certains utilisateurs de retrouver leur progression dans les campagnes, leurs trophées ou leur temps de jeu. Le problème touche l’application mobile PlayStation ainsi que le widget “Jeux récents” de l’écran d’accueil de la console.

Il trouve son origine le 16 juin dernier, lorsque des jeux jamais achetés – pour la plupart des titres explicites comme Sex Store Simulator – sont apparus dans les bibliothèques de plusieurs joueurs. Sony avait alors confirmé une panne partielle des services “Gaming and social” sur sa page de statut officielle, précisant que les utilisateurs pouvaient rencontrer des difficultés pour lancer des jeux, des applications ou certaines fonctionnalités réseau.

PS5 : un bug du PSN fait disparaître l’historique des joueurs

Plusieurs personnes avaient partagé à l’époque des captures d’écran de ces jeux fantômes, crédités de plusieurs centaines, voire de milliers d’heures de jeu. C’est en tentant de corriger ce premier incident que Sony semble avoir cassé autre chose. Le 19 juin, le site PlayStation LifeStyle rapportait que l’horloge du PSN avait été comme “reculée” d’un mois pour de nombreux comptes, effaçant les derniers jeux réellement joués par les utilisateurs.

“Mes jeux apparaissent toujours dans ma bibliothèque et mes trophées se mettent à jour normalement, mais la section Jeux récemment joués / activité de jeu de mon profil est complètement vide”, expliquait un joueur il y a 17 jours sur Reddit. Depuis, de nombreux témoignages similaires ont confirmé l’ampleur du problème qui persiste encore.

Les jeux sur disques principalement touchés

Il semblerait que la disparation des compteurs de temps de jeux affecte principalement les jeux sur disque, même si des joueurs possédant des versions numériques en sont également victimes. Un joueur a retranscrit ici une réponse supposée du support PlayStation indiquant que les équipes techniques avaient bien identifié plusieurs anomalies, notamment des incohérences dans l’historique des jeux, des titres physiques qui ne remontent plus correctement et des compteurs de temps de jeu erronés.

En attendant une éventuelle communication officielle de Sony, la frustration continue de grandir chez les joueurs qui voient une partie de leur historique vidéoludique disparaître. Un couac qui survient dans un contexte déjà tendu pour le géant nippon, très critiqué pour avoir décidé d’arrêter la production de disques pour les nouveaux jeux PlayStation en 2028 : “C’est TOUJOURS cassé. Incroyable pour une entreprise de plusieurs milliards de dollars. J’ai hâte que les disques physiques prennent fin pour que je puisse simplement passer au PC“, enrage un usager remonté.