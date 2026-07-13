Claude Fable 5 : l’IA surpuissante sera accessible sans surcoût jusqu’à cette date

Anthropic prolonge la période d’essai de Claude Fable 5, permettant aux utilisateurs éligibles d’y accéder sans frais supplémentaires. Jusqu’à la date butoir, il sera possible de mobiliser le modèle sans avoir à débourser de crédits d’utilisation.

Après un lancement chaotique, marqué par une interruption brutale sur ordre des autorités américaines, Claude Fable 5 continue de connaître un déploiement mouvementé. Ayant finalement obtenu le feu vert de Washington, Anthropic avait inclus son modèle dans les abonnements payants sans surcoût à partir du 1er juillet, avec une échéance initiale fixée au 7 juillet.

Cette date butoir a une première fois été repoussée au 12 juillet. Et l’entreprise vient d’accorder un nouveau sursis, prolongeant la période d’accès promotionnel d’une semaine, jusqu’au 19 juillet. “Nous étendons l’accès à Claude Fable 5 sur tous les plans payants, tout en maintenant les limites de taux hebdomadaires de Claude Code 50 % plus élevées, jusqu’au 19 juillet”, indique Anthropic sur X.

We're extending Claude Fable 5 access on all paid plans, as well as keeping Claude Code’s weekly rate limits 50% higher, through July 19. — Claude (@claudeai) July 12, 2026

Anthropic prolonge (encore) la période d’essai de Claude Fable 5

Les abonnés Pro, Max, Team et certains clients Enterprise peuvent donc continuer à utiliser Claude Fable 5 dans la limite de 50 % de leur quota d’utilisation hebdomadaire avant son passage au modèle payant à l’usage. Aucun réglage ni activation n’est nécessaire. Il suffit de sélectionner Fable 5 dans le sélecteur de modèles accessible dans les applications suivantes :

Claude Web

Claude Mobile

Claude Desktop

Claude Cowork

Claude Code

Claude Design

Claude pour Microsoft 365

Claude for Teams

Claude Tag

Notez que l’utilisation de Fable 5 puisera beaucoup plus rapidement dans votre quota que les autres modèles. Une fois la limite atteinte, vous devrez basculer vers un autre modèle ou dépenser des crédits d’utilisation (facturés séparément de votre abonnement) pour poursuivre votre travail avec Fable 5.

Cette offre ne s’applique ni aux licences standard des offres Entreprise basées sur un nombre de postes, ni aux offres Entreprise facturées à l’usage. L’accès à Fable 5 via l’API est également exclu de la promotion et continue d’être facturé aux tarifs habituels.

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Pour les organisations disposant d’une offre Entreprise à licences, l’accès à Fable 5 dépend du type de licence souscrite et de l’activation ou non des crédits d’utilisation :

Licences standards : Fable 5 n’est pas inclus. Il fonctionne uniquement si l’organisation a activé les crédits d’utilisation.

: Fable 5 n’est pas inclus. Il fonctionne uniquement si l’organisation a activé les crédits d’utilisation. Licences Premium : pendant toute la durée de la promotion, Fable 5 est inclus sans frais supplémentaires et vient puiser dans le quota d’usage propre à chaque licence. Une fois l’essai terminé, l’organisation peut continuer à utiliser Fable 5 en activant les crédits d’utilisation.

Après le 19 juillet, Claude Fable 5 sera facturé via le système de crédits d’utilisation. L’entreprise ayant déjà revu sa stratégie à plusieurs reprises ces dernières semaines, un nouveau changement d’ici cette échéance n’est toutefois pas à exclure.