Disney+ pourrait devenir gratuit, un virage stratégique se prépare

Soucieuse d’attirer de nouveaux téléspectateurs dans ses filets, Disney+ songerait sérieusement à rendre certains programmes gratuits. Une stratégie qui pourrait lui permettre de remonter la pente.

© Envato

Disney+ va-t-il céder aux sirènes du streaming gratuit ? La firme de Mickey l’envisage en tout cas très sérieusement. Deux personnes proches du dossier révèlent à Business Insider que la plateforme songe à rendre certains programmes gratuits. Les utilisateurs pourraient ainsi les visionner sans avoir souscrit d’abonnement.

Un membre du personnel affirme à la publication américaine qu’Adam Smith, en charge des produits et de la technologie chez Disney, a évoqué cette éventualité lors d’une réunion qui s’est tenue jeudi. Le directeur s’est toutefois bien gardé de donner une date de déploiement pour cette formule gratuite potentielle qui a logiquement attiré l’attention médiatique.

Pourquoi Disney+ envisage une offre gratuite

Le projet en est seulement à ses débuts. Il faudra ainsi se montrer patient avant d’en savoir plus sur son champ d’application. Disney+ cherche notamment à s’adapter aux nouvelles habitudes de consommation. Selon des données de Nielsen, les services gratuits comme YouTube, Tubi ou The Roku Channel représentaient 18,7 % du temps de visionnage télévisuel aux États-Unis en avril 2026, contre 16,8 % un an plus tôt et seulement 12,7 % en avril 2024.

En parallèle, le marché de la SVOD a profondément changé ces dernières années. Les tarifs des abonnements n’ont eu de cesse d’augmenter, poussant de nombreux utilisateurs à résilier. Selon Statista, Disney+ comptait 131,6 millions d’abonnés fin 2025, contre seulement 164,2 millions fin 2022. Pour limiter les dégâts, les grosses plateformes de SVOD ont lancé des offres moins onéreuses incluant de la publicité ; l’idée étant de limiter l’exode des abonnés et d’en attirer de nouveaux sans rogner sur les profits.

Appâter pour mieux convaincre

En adoptant le modèle AVOD (vidéo à la demande financée par la publicité) cher à YouTube, la plateforme de Mickey pourrait ainsi repartir du bon pied. Les programmes diffusés gratuitement seraient entrecoupés d’annonces, lui permettant de générer des revenus et d’élargir son audience. L’objectif sera aussi d’inciter les usagers gratuits à basculer vers une formule payante (notamment pour accéder aux nouveaux films et séries exclusifs) :

“Regarder un contenu gratuit générerait au moins des revenus publicitaires supplémentaires et augmenterait l’engagement au sein de l’application. Si un utilisateur se connecte régulièrement à Disney+ pour regarder du contenu gratuit, il est plus probable qu’il souhaite un jour passer à la version payante pour profiter de l’expérience complète”, analyse Roger Palmer, fondateur du site spécialisé What’s On Disney Plus.