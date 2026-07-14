NordVPN est-il énergivore ? Cette étude démonte un mythe tenace

Vous désactivez régulièrement votre VPN par peur qu’il ne vide trop rapidement la batterie de votre smartphone ? Une étude indépendante commandée par NordVPN montre que cette idée répandue est largement exagérée. Les chercheurs de West Coast Labs (WCL) ont réalisé plusieurs tests sur les appareils suivants : Galaxy S24, Galaxy S25 Ultra, Google Pixel 9, iPhone 15, iPhone 16, dernier iPad.

Chaque appareil a été équipé d’instruments permettant de mesurer avec précision la consommation électrique réelle de la batterie. Résultat des courses : “Le rapport de West Coast Labs a démontré que NordVPN n’avait aucun impact significatif sur l’autonomie de la batterie lors de tous les tests, aussi bien sur Android que sur iOS”.

(Si les tests ont été réalisés par un laboratoire indépendant de référence, gardez à l’esprit que l’étude a été commandée par NordVPN pour valoriser ses produits, ce qui invite tout de même à une lecture prudente des résultats).

Les smartphones surestiment la consommation de batterie de NordVPN

Mais d’où vient alors l’idée reçue tenace selon laquelle les VPN consomment beaucoup de batterie ? Dans le menu dédié à la batterie de votre téléphone, votre réseau virtuel privé apparaîtra souvent en tête des applications les plus énergivores. WCL a notamment constaté que 49 % de la batterie utilisée était attribué à NordVPN. Sauf que la réalité est bien plus nuancée.

Les instruments de mesure intégrés aux appareils ont montré que la consommation réelle de NordVPN lors d’une heure de streaming oscillait seulement entre 1,6 et 2,1 %. Cet écart “signifie que la consommation affichée dans les paramètres de batterie de votre téléphone n’est pas due au VPN, mais à une consommation normale liée au streaming, simplement redéfinie par le système d’exploitation”, pointe le rapport.

La forte consommation attribuée aux VPN vient ainsi d’une mauvaise interprétation des données. Comme tout le trafic internet passe par l’application VPN lorsqu’elle est activée, Android et iOS lui attribuent la consommation liée aux activités en ligne (vidéos, navigation, e-mails), alors que ces usages auraient consommé de l’énergie même sans VPN.

Quid de l’autonomie pendant les trajets ?

Les VPN sont également suspectés d’être très énergivores pendant les trajets, lorsque le téléphone bascule entre le WiFi et les données mobiles. Il est vrai que le rétablissement du tunnel chiffré est l’une des opération les plus gourmandes en batterie pour un VPN. Toujours selon l’étude, le coût est toutefois minime et ponctuel :

Un trajet de deux heures avec le protocole par défaut de NordVPN (NordLynx, une implémentation propriétaire de WireGuard®) ne consomme qu’environ 5 % de batterie en plus qu’un trajet identique sans VPN, soit moins de 1 % de la capacité totale de la batterie.

WCL a également simulé une journée complète (sommeil, trajets domicile-travail, travail et retour à la maison) afin d’évaluer l’impact de NordVPN sur la batterie du téléphone. Les tests ont montré que l’utilisation continue du VPN pendant 24 heures n’augmentait la consommation de batterie que de 1,4 % sur Android et de 1,8 % sur iOS.

Les VPN modernes sont moins énergivores qu’on ne le pense

“Ce n’est pas spécifiquement votre VPN qui a un impact sur l’autonomie de la batterie, car tout ce que vous faites sur votre téléphone a un impact. Même l’ouverture d’un navigateur consomme de la batterie. Il est donc logique de s’attendre à ce que l’utilisation d’un VPN ait également un effet. Cependant, grâce au matériel moderne, le chiffrement et le déchiffrement sont devenus beaucoup plus efficaces, ce qui contribue réellement à prolonger l’autonomie de la batterie”, détaille Dr Peter Membrey, directeur de l’ingénierie chez ExpressVPN.

L’étude de WCL confirme d’ailleurs que les anciens protocoles VPN, conçus à une époque où l’efficacité énergétique sur mobile n’était pas une priorité, sont moins optimisés que les solutions modernes comme NordLynx. Ce dernier consomme jusqu’à 31 % de batterie en moins par quantité de données transférées qu’OpenVPN sur Android et 24 % de moins sur iOS.