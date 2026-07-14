Android Auto : la plus grosse refonte de Google Maps depuis dix ans pointe le bout du nez

Bâtiments en trois dimensions, ponts transparents, arbres modélisés : la refonte que Google présente comme la plus importante de Google Maps depuis plus de dix ans se montre enfin sur les écrans de voiture. Quatre mois après son annonce, les premières captures d’écran circulent. Prudence toutefois, le déploiement reste américain, aléatoire, et repose pour l’instant sur un seul témoignage.

Android Auto et Google Maps, dont l’interface de navigation s’apprête à changer radicalement de visage. (Photo d’illustration © Shuttershock)

C’est un message publié sur Reddit qui a mis le feu aux poudres, le 13 juillet. Un conducteur y montre l’interface immersive de Google Maps fonctionnant sur son écran Android Auto, avec ses reliefs marqués, ses bâtiments en volume et ses arbres dessinés un à un. Android Authority, qui a repéré la publication, y voit la première preuve publiquement documentée de l’arrivée de la fonction sur la plateforme.

Un déploiement piloté par les serveurs de Google

Le conducteur en question venait d’installer Android Auto 17.3. Tentant d’y voir la cause, sauf qu’un autre utilisateur, équipé des dernières versions bêta d’Android Auto et de Google Maps, ne constate aucun changement. Cette incohérence pointe vers un déclenchement côté serveur : Google ouvre l’accès quand il le décide, indépendamment de la version installée. Inutile donc de guetter une mise à jour, elle ne garantira rien.

La navigation immersive de Google Maps sur un écran Android Auto : bâtiments en volume, arbres et reliefs marqués. (Crédit : Reddit / radgatt)

Autre réserve de taille : les captures ne montrent que la couche visuelle en trois dimensions. Les autres promesses de Google, notamment la mise en évidence des feux et des panneaux stop aux intersections complexes, ou le guidage voie par voie matérialisé sur la chaussée, n’ont été observées par personne à ce stade.

Rien à espérer en France pour le moment

Voilà le point que les conducteurs français retiendront : la navigation immersive reste cantonnée aux États-Unis, sur l’ensemble des plateformes concernées, du téléphone à CarPlay en passant par Android Auto et les véhicules équipés de Google intégré. Google n’a communiqué aucun calendrier d’extension internationale. La fonction est par ailleurs pensée pour les environnements urbains denses, ce qui laisse présager un déploiement progressif, ville par ville.

À plus long terme, Google prépare une refonte plus large d’Android Auto, annoncée en mai : interface Material 3 Expressive, widgets personnalisables et lecture de vidéos YouTube en haute définition sur certains modèles.

Source : Android Authority, 13 juillet 2026

Annonce initiale : 9to5Google, 12 mars 2026