Windows 11 : le menu Démarrer ne fonctionne plus à cause d’un bug, Microsoft mène l’enquête

Un nouveau bug de Windows 11 particulièrement gênant empêche les utilisateurs d’interagir avec le menu Démarrer et la barre des tâches. Microsoft enquête déjà sur ce bug pour savoir comment le corriger dans les plus brefs délais.

Les bugs de Windows sont généralement toujours ennuyants comme le bug de Windows Defender qui supprime vos raccourcis. Néanmoins, ce nouveau bug rencontré par plusieurs utilisateurs est particulièrement pénible. Il vous empêche même d’utiliser normalement votre ordinateur. En effet, un bug rend le menu Démarrer et la barre des tâches complètement inutilisables. À tel point que vous ne pouvez même plus cliquer dessus, ouvrir le menu Démarrer ou taper quelque chose dans la barre de recherche.

Heureusement, ce bug ne semble impacter qu’une minorité d’utilisateurs pour le moment. Il touche d’ailleurs aussi bien Windows 11 que Windows 10. Microsoft qui ne vendra plus Windows 10 à partir du 31 janvier 2023 est déjà au courant. Il mène l’enquête pour confirmer l’origine de ce bug et déployer un correctif le plus rapidement possible.

Le bug du menu Démarrer de Windows 11 provient d’un conflit entre le calendrier Windows et l’application ClickShare

Pour le moment, il semblerait que le bug du menu Démarrer provienne d’un conflit entre le calendrier de Windows et l’application ClickShare. Développée par Barco, ClickShare est une application utilisée par les professionnels pour améliorer l’efficacité des réunions de travail. En un seul clic, vous pouvez connecter votre ordinateur à l’écran, à la caméra, aux micros et aux haut-parleurs d’une pièce. Par conséquent, seuls les utilisateurs qui ont ClickShare installé sur leur ordinateur sont susceptibles de rencontrer le bug du menu Démarrer.

Microsoft n’a pas encore officiellement reconnu le bug, mais Barco a assuré que : « le bug fait l’objet d’une enquête avec l’équipe Microsoft Windows, mais il est toujours bon de prendre contact directement avec l’équipe Microsoft Windows pour signaler ce problème ». Barco affirme effectivement que le bug ne vient pas de son logiciel, mais d’une mise à jour déployée par Microsoft.

En attendant un correctif officiel, Barco propose une solution pour éviter le bug. Selon le développeur, il suffit de désactiver le partage du calendrier avec Outlook dans les paramètres de ClickShare. Le développeur propose également un script sur son site qui corrige les problèmes de permissions avec le calendrier Windows. Quoi qu’il en soit, Microsoft ne devrait pas tarder à déployer une mise à jour automatique avec un correctif.

