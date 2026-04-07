Windows 11 : Microsoft va s’attaquer aux deux points faibles du menu Démarrer

Le menu Démarrer est au cœur de l’expérience utilisateur de Windows 11. Or son outil de recherche souffre de ralentissements et affiche des résultats inutiles. Reconnaissant les problèmes, Microsoft planche sur des améliorations.

C’est une manipulation très appréciée par les utilisateurs pressés de Windows 11. Pour accéder à des applications ou à des fichiers spécifiques, certains usagers actionnent la touche Windows puis saisissent du texte dans la barre de recherche du menu Démarrer. Ils doivent toutefois composer avec les mauvaises performances de l’OS en matière de prédiction.

Parmi les problèmes soulevés, le menu Démarrer met parfois un temps considérable à afficher les résultats de recherche. “Je presse Win, le menu s’affiche, je tape, rien ne s’affiche. Deux minutes plus tard, ça marche”, souligne l’utilisateur David Pilcher sur le réseau social X. Un délai très agaçant pour les personnes qui cherchent justement à gagner du temps via ce raccourci.

Windows 11 : vers des améliorations de l’outil de recherche du menu Démarrer

L’usager signale par ailleurs un autre souci de la fonctionnalité de recherche du menu Démarrer. Les résultats ont tendance à se mettre à jour au moment où l’utilisateur clique sur un élément. Une recherche “Notepad” peut ainsi faire apparaître simultanément des documents et des résultats Web alors que l’usager cherchait simplement à ouvrir l’application. Conséquence, des clics accidentels sur le mauvais élément et une perte de temps dispensable.

Thank you for the feedback @OpenInternetFan search performance + predictability from Start is something we are absolutely looking at. I use Start exactly the way you do too. WinKey + start typing FTW 🙌 — Diego Baca (@bacadd) March 21, 2026

En charge du design chez Microsoft, Diego Baca a confirmé que Microsoft était conscient de ces dysfonctionnements et planchait sur des améliorations. “Les performances et la prévisibilité de la recherche depuis le menu Démarrer sont des aspects que nous examinons de près. J’utilise moi aussi le menu Démarrer exactement comme vous. Touche Win + saisie, c’est le top”, assure-t-il.

On ignore encore quand la nouvelle barre de recherche du menu Démarrer sera déployée mais des tests sont bel et bien en cours. Fin mars, le géant de Redmond avait annoncé qu’une grosse refonte se préparait en 2026. L’entreprise avait notamment promis de créer une expérience de recherche plus cohérente sur le menu Démarrer, l’Explorateur de fichiers et les Paramètres avec “des résultats plus clairs et plus fiables”.

Parmi les autres améliorations attendues, le défaut du mode sombre va être gommé et la barre des tâches va redevenir déplaçable.