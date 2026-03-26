Windows 11 : Microsoft s’attaque enfin au défaut majeur du mode sombre

Le mode sombre de Windows 11 est encore incomplet. De nombreux menus et boîtes de dialogue ne le prennent toujours pas en charge, un décalage qui nuit à la cohérence graphique de l’OS. Bonne nouvelle, Microsoft compte bien corriger ce problème agaçant.

Microsoft joue la carte de la transparence ces dernières semaines, et on ne va pas s’en plaindre. Après les nombreux couacs de Windows 11, le géant de Redmond vient d’annoncer une grosse refonte à venir de son OS principal. Celle-ci apportera des améliorations réclamées depuis longtemps comme la possibilité de déplacer la barre des tâches. En charge du design et de la recherche, Marcus Ash vient d’évoquer un autre chantier réjouissant : l’achèvement du mode sombre.

“Nous travaillons à perfectionner nos outils et techniques afin d’intégrer le mode sombre à davantage de fonctionnalités de Windows”, assure le cadre de Microsoft sur X. “À mesure que nous progressons dans l’intégration du thème sombre aux différents panneaux et boîtes de dialogue système existants, nous améliorerons constamment la cohérence”, complète-t-il. Une déclaration encourageante qui devrait calmer l’impatience des aficionados du dark mode.

We are pushing to get our tools/techniques to the point where we can get dark theme into more areas across Windows. No timelines to commit to yet for Regedit. As we make progress in various legacy system panels/dialogs, we will keep improving consistency. — Marcus Ash (@marcusash) March 26, 2026

Le mode sombre n’est pas encore pris en charge sur l’ensemble de Windows 11

Bien qu’aucun calendrier précis n’ait été dévoilé, il est réjouissant d’apprendre que Microsoft compte enfin corriger ce manque criant d’harmonie graphique à l’échelle du système d’exploitation. Jusqu’ici, si vous utilisez le mode sombre sur Windows 11, vous remarquerez qu’il ne s’applique pas partout. De nombreux menus ne le prennent toujours pas en charge, ce qui a le don d’agacer les utilisateurs.

On peut notamment citer la fenêtre des propriétés des fichiers, l’Éditeur du Registre, le Gestionnaire de périphérique, les applets du Panneau de configuration, certaines boîtes de dialogue système et bien d’autres sections encore. Les usagers sont ainsi confrontés à une fenêtre d’un blanc éclatant qui tranche brutalement avec l’environnement plongé dans le noir :

© Tom’s Guide

Inachevé et négligé depuis trop longtemps, le mode sombre va enfin être peaufiné par Microsoft. Les utilisateurs pourront enfin bénéficier d’une interface harmonieuse. Autre nouveauté en chantier : l’entreprise devrait autoriser de nouveau les comptes locaux pour l’installation de Windows 11.