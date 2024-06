Windows 11 : votre téléphone Android sera bientôt mieux intégré à votre PC

Windows 11 va bientôt s’équiper d’une nouvelle fonctionnalité officialisée par Microsoft ce vendredi. L’entreprise veut mieux intégrer les téléphones Android à son OS, c’est pourquoi il sera bientôt possible d’interagir avec l’application Phone Link dans le menu Démarrer.

Crédit : Envato

Windows 11 n’a de cesse de s’améliorer, malgré un succès en demi-teinte. Microsoft se prépare toutefois à une vague d’arrivées sur son système d’exploitation le plus récent, avec la fin du support de Windows 10. Une bonne raison de continuer de déployer de nouvelles fonctionnalités, notamment une meilleure intégration des téléphones Android avec l’OS.

En effet, Microsoft a de grands projets pour Phone Link, le logiciel qui établit la connexion entre Windows et les smartphones connectés en USB. L’éditeur de logiciel veut maintenant intégrer Phone Link directement dans le menu Démarrer de Windows 11.

Phone Link dans le menu Démarrer de Windows 11

Dans un billet de blog publié hier, Microsoft annonce l’intégration de Phone Link dans le menu Démarrer de Windows 11. L’état de votre téléphone ainsi que des raccourcis vers des outils clés seront ainsi affichés à côté de la liste d’applications. Par exemple, si vous souhaitez lancer un message texte via Phone Link, vous pourrez désormais y accéder plus rapidement via le menu Démarrer.

De plus, Microsoft ajoute que les utilisateurs pourront accéder à un historique de l’activité récente du téléphone via le menu Démarrer :

Accédez à vos messages téléphoniques, à vos appels et à vos photos directement depuis Start, pour ne jamais manquer une mise à jour ou un moment important. Reprenez là où vous vous êtes arrêté avec les dernières activités de votre téléphone, le tout intégré de manière transparente dans votre menu Démarrer.

À lire > Windows 11 : une mise à jour majeure est prévue pour le jeu vidéo sur PC

Actuellement, il est nécessaire d’ouvrir manuellement Phone Link pour accéder à ces options. Pas très encourageant pour manipuler son téléphone via l’application, qui est pourtant bien pratique.

De quoi lancer la formation d’une alliance de Windows avec Android, face au mastodonte Apple et son écosystème d’appareils parfaitement intégrés les uns aux autres ? Car pour l’instant, cette nouveauté ne fonctionnera qu’avec Android, la prise en charge d’iOS étant prévue pour “plus tard“.

Vous pouvez d’ores et déjà tester cette fonctionnalité dans la version bêta de Phone Link version 1.24052.124.0. Celle-ci est disponible dans Windows 11 Insider Preview Build 22635.3790. Ainsi si vous avez déjà installé Windows 11 24H2, vous pouvez mettre la main dessus. En revanche, Microsoft n’indique pas quand Phone Link dans le menu Démarrer sera disponible dans la version stable de Windows 11, mais cela ne saurait tarder.