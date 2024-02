Microsoft dévoile son projet ambitieux : faire de chaque écran une Xbox

Microsoft confirme que le futur sera axé sur le Xbox Game Pass avec le cloud gaming

Phil Spencer souhaite “un avenir où chaque écran est une Xbox”

Xbox ne tire pas un trait sur les consoles malgré cette stratégie

Microsoft a organisé son nouveau podcast Xbox avec beaucoup d’annonces. La plus grosse ? Plusieurs exclusivités arrivent sur PS5 et Nintendo Switch. Mais Phil Spencer, big boss de la branche gaming, partage sa vision du futur : “Un avenir où chaque écran est une Xbox“.

Microsoft veut “un avenir où chaque écran est une Xbox”

On le sait, le matériel n’est pas la priorité de Microsoft. Certes, la Xbox Series est un beau produit, une machine puissante, mais la force de frappe reste le Xbox Game Pass avec ses 34 millions d’abonnés. Il est possible d’y jouer partout en cloud gaming que ce soit depuis une tablette, un smartphone, un téléviseur ou un PC, même peu puissant. Il ne faut qu’une connexion Internet.

Dans un mémo interne partagé par The Verge, Phil Spencer dévoile sa vision du futur pour Xbox : “Nous avons une vision différente de l’avenir. Dans le futur, les joueurs bénéficient d’une expérience unifiée sur tous les appareils […] Un avenir où chaque écran est une Xbox”.

Et c’est là le plus important : dans quelques années, Microsoft va renforcer son Xbox Game Pass pour qu’il soit accessible depuis tous les appareils dotés d’un écran : Android, iOS, téléviseurs connectés, Windows, macOS, Linux, etc. Reprendre sa partie sera très aisé et une console ne sera plus une nécessité absolue.

Xbox ne tire pas un trait sur les consoles

Attention, il n’est pas question de tirer un trait sur les consoles. Selon Phil Spencer, la Xbox “est notre plateforme de jeu et notre activité de contenu”. Il est toutefois amusant de constater que l’homme parle de “plateforme”… Et pas de console ! L’homme évoque une “activité mixte” puisque Xbox mise sur le matériel, les jeux et les abonnements. Pour profiter du Xbox Game Pass, il n’est pas nécessaire d’avoir une console.

Xbox peut compter sur la fin de certaines restrictions auprès d’écosystème populaire. Par exemple, Apple va enfin autoriser le cloud gaming sur iOS depuis une application dédiée. Ce qui n’était pas possible avant que l’Europe n’intervienne.

Le Xbox Game Pass se renforce puisque Diablo 4 arrive fin mars et Microsoft annonce qu’il y a désormais 34 millions d’inscrits, ce qui est impressionnant. Parmi les autres nouveautés pour la firme de Redmond, on parle d’une console portable.