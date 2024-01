The Walking Dead s’invite dans Call of Duty, un premier trailer rend hommage à la série

The Walking Dead et Call of Duty se rencontrent lors d’un partenariat exclusif ! Pour l’occasion, Modern Warfare 3 dévoile un premier trailer officiel qui rend hommage à la série et son célèbre générique.

© Gene Page/AMC

The Walking Dead et Call of Duty : Modern Warfare 3 officialisent un partenariat

Pour l’occasion, un premier trailer qui rend hommage au générique de la série a été publié

Ce partenariat est lancé en marge de la diffusion de The Walking Dead : The Ones Who Live

On ne présente plus le monument The Walking Dead, un univers passionnant pour des millions de spectateurs dans le monde qui retrouveront prochainement Rick et Michonne dans The Ones Who Live. Pour l’occasion, la série officialise son partenariat avec Call of Duty : Modern Warfare 3 via un premier trailer.

À lire > The Walking Dead : The Ones Who Live a le plus gros budget de toute la licence

Call of Duty et The Walking Dead officialisent leur partenariat

Call of Duty cartonne grâce à son mode en ligne mais aussi grâce au fameux mode Zombies. Forcément, la sortie de The Walking Dead : The Ones Who Live représente l’occasion idéale que les deux univers se croisent. Le célèbre FPS a dévoilé un trailer qui rend hommage au générique de la série avec sa célèbre musique. Activision et AMC officialisent donc cette rencontre en vidéo.

Sur les réseaux sociaux, les comptes officiels de Call of Duty : Modern Warfare 3 annoncent que “Rick et Michonne de The Walking Dead et The Ones Who Lives arrivent dans Call of Duty”. En dehors de cette vidéo, il va falloir se montrer patient puisque Activision n’a pas partagé de gameplay ou expliqué en quoi consiste ce partenariat.

Une sortie pour le lancement de The Ones Who Live ?

The Walking Dead : The Ones Who Live a dévoilé un nouveau trailer et une date de diffusion, le 25 février 2024. On imagine donc que le lancement de ce partenariat aura lieu à cette période pendant la saison 2 alors que les joueurs profitent de la première. Reste à savoir ce que Call of Duty : Modern Warfare 3 prépare.

Sera-t-il possible de profiter de skins de Rick et Michonne voire d’autres personnages de la série ? Sans doute. On s’attend également à une map revisitée pour correspondre à l’univers. Que ce soit dans le jeu principal ou dans le mode Zombies.

C’est en tout cas comme ça que se passent en général les partenariats entre Call of Duty et les propriétés intellectuelles. Par exemple, les joueurs ont pu profiter des skins de Dune ou encore, en ce moment, de The Boys. On imagine que The Walking Dead ne fera pas exception à la règle.