The Last of Us 2 : bonne nouvelle pour les joueurs qui attendent le portage PC !

Chef d’œuvre de la PS4, The Last of Us Part II a récemment eu droit à une remastérisaton sur PS5. Mais quid de son portage sur PC ? Selon un leaker généralement bien rencardé, celui-ci devrait sortir très prochainement. Les joueurs s’en frottent déjà les mains.

The Last of Us part 2 est sorti en 2020 exclusivement sur PS4. Suite du premier volet, il développe une intrigue poignante et dramatique qui ne laissera personne indifférent. En début d’année, Naughty Dog a lancé dans le grand bain une remastérisation du jeu pour la PS5. On y trouve notamment des graphismes plus léchés et du contenu exclusif.

On se demande à présent quand l’éditeur lancera la version PC de son jeu phare. En l’absence de communication officielle, il faut se tourner vers les leakers bien tuyautés. Fort d’un bon passif en matière de révélations (son annonce du portage PC de Ghost of Tsushima s’est notamment avérée correcte), Silknigth vient de lâcher une petite bombe sur le réseau social X (anciennement Twitter).

The Last of Us : le portage sur PC bientôt disponible ? Ca se précise

L’informateur affirme que le portage tant attendu du jeu devrait sortir sous peu. Le leaker se garde toutefois bien de révéler une fenêtre de lancement précise, assurant simplement que la sortie est imminente. Il faudra donc surveiller de près les prochaines annonces de l’éditeur. Pour rappel, le second opus du jeu servira de toile de fond à la deuxième saison de la série The Last of Us qui n’arrivera pas avant 2025.

I don't have a specific time for this, but among other ports, The Last Of Us Part 2 is very close. — Silknigth (@Silknigth) March 5, 2024

Logiquement, le portage de TLOU 2 sur PC devrait être lancé avant la diffusion du second acte. Il permettrait ainsi de nourrir la campagne de promotion de la série. A titre de comparaison, The Last of Us premier du nom a seulement eu droit à son portage PC le 28 mars 2023, soit 10 ans après la sortie de la version originelle sur PS4.

Le lancement a toutefois été chaotique, de nombreux joueurs signalant des bugs, des ralentissements et des plantages. L’éditeur a dû publier une kyrielle de correctifs pour venir en aide aux joueurs. NVIDIA a même sorti un driver d’urgence pour réparer les plantages signalés massivement par la communauté.

Espérons que la version PC du second opus soit mieux optimisée au lancement. Sa sortie devrait en tout cas permettre à Naughty Dog d’attirer de nouveaux joueurs dans l’univers post-apocalyptique de la franchise.