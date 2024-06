Xbox Game Pass : attention, 6 jeux vont quitter le service dont un classique

Microsoft vient de révéler la liste des jeux qui seront bientôt supprimés du catalogue du Xbox Game Pass. Six titres vont ainsi quitter le service vidéoludique dans quelques jours dont FIFA 22. On fait le point sur les sorties ci-dessous.

© Envato

Les personnes abonnées au Xbox Game Pass sont à l’affût tous les mois. Et pour cause, le catalogue est en perpétuelle évolution dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. En juin, six nouveaux jeux seront notamment introduits dont EA Sports FC 24. Il s’agit pour rappel de la dernière simulation footballistique d’EA Sports. Son intégration devrait ainsi largement compenser le départ de FIFA 22 programmé pour la fin du mois. D’autant que les joueurs auront encore accès à FIFA 23, toujours inclus dans le Game Pass.

Xbox Game Pass : ces jeux vont quitter le catalogue, faites vite !

Voici la liste des jeux qui sont sur le point de quitter le catalogue. Les cinq premiers titres cités ci-dessous seront supprimés le 30 juin. Cricket 22 pliera quant à lui bagage le 5 juillet.

FIFA 22

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch (Cloud, Console, PC)

Stranded Deep (Cloud, Console, PC)

Story of Seasons: Friends of Mineral Town (Cloud, Console, PC)

Sword and Fairy Together Forever (Cloud, Console, PC)

Cricket 22

Si voulez conserver l’un de ces jeux, il est conseillé de le récupérer pendant qu’il fait encore partie du Xbox Game Pass. Le service propose généralement des réductions sur les titres inclus dans son catalogue. Cela serait dommage de s’en priver. Une ristourne de 20 % est par exemple appliquée à Stranded Deep ; le jeu de survie est proposé à 13,43 euros au lieu de 16,79 euros.

Pour mémoire, le mois de juin a déjà été marqué par le départ de plusieurs jeux. Cinq titres ont été retirés du catalogue le 15 juin dernier dont Bramble : The Mountain King, un jeu d’action-aventure incluant des éléments d’horreur. Voici la liste des départs récents :

High On Life

Bramble The Mountain King

Rune Factory 4 Special

Spacelines from the Far Out

The Bookwalker: Thief of Tales