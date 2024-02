Xbox : la mise à jour de février 2024 est là, quelles nouveautés ?

Xbox : la mise à jour de février 2024

Microsoft a déployé sa mise à jour de février pour les consoles Xbox, apportant quelques fonctionnalités inédites et autres améliorations. On retiendra surtout l’ajout du contrôle tactile sur le jeu à distance Xbox (plus besoin de manette sans fil pour jouer en remote play !).

Contrôle tactile en jeu à distance et plus encore : la mise à jour de février dope l’expérience Xbox

La vedette du show est incontestablement l’arrivée du contrôle tactile en jeu à distance, permettant aux joueurs de profiter de leurs jeux Xbox sur leurs appareils mobiles et ordinateurs sans manette. Plus de 100 jeux sont désormais compatibles avec cette fonctionnalité, offrant une configuration tactile personnalisée pour une expérience de jeu fluide et intuitive. Des titres populaires comme Minecraft Dungeons, Psychonauts 2 et Sea of Thieves font partie de la liste, avec une configuration tactile basique disponible pour la plupart des autres jeux.

L’outil de recalibrage des joysticks est un autre ajout bienvenu, permettant de corriger facilement les problèmes de précision et de sensibilité des manettes Xbox sans fil. Accessible via l’application Accessoires Xbox, cet outil offre une solution pratique et autonome pour les joueurs soucieux de maintenir la performance optimale de leurs manettes.

L’organisation et la recherche de jeux s’en trouvent également améliorées grâce à de nouveaux filtres et tris dans la section « Mes jeux et applications ». Les joueurs peuvent désormais filtrer par accessibilité, langues et fonctionnalités techniques, tandis que les onglets d’abonnement de la bibliothèque complète ont été mis à jour pour un tri par date d’ajout et d’autres options.

La mise à jour de février ajoute aussi une option de restriction d’accès (Paramètres > Système > Restrictions d’accès). Cela permettra de faciliter le jeu sur des consoles partagées dans des lieux tels que les hôpitaux, par exemple. Concrètement, dès qu’un joueur se déconnectera, son profil sera automatiquement supprimé.

Profitons-en pour rappeler que Microsoft tiendra une conférence sur la futur des activités de Xbox ce jeudi 15 février, qui prendra la forme d’un podcast vidéo diffusé sur la chaîne YouTube officielle de Xbox.