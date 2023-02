Xiaomi 13 et 13 Pro : la facture va être très salée, une date de sortie en mars

Vous attendiez de vous offrir le Xiaomi 13 ou le Xiaomi 13 Pro ? Nous avons une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c’est qu’ils vont sortir début mars en France. La mauvaise, c’est qu’ils vont coûter beaucoup plus cher que leurs prédecesseurs.

Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro © Xiaomi

Selon de nouvelles rumeurs, Xiaomi a enfin fixé les dates de sortie de son Xiaomi 13 et de son Xiaomi 13 Pro. La même fuite décrit également les prix de lancement en France, ainsi que les différentes configurations de mémoire.

Accrochez-vous, le Xiaomi 13 va coûter cher

Plus tôt ce mois-ci, Xiaomi avait fait allusion à l’introduction de son nouveau smartphone lors du MWC 2023, qui se déroulera du 27 février au 2 mars. On suppose que les Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro sont prêts à sortir, ainsi que le Xiaomi 13 Lite.

Selon @billbil_kun, informateur réputé, le Xiaomi 13 et le Xiaomi 13 Pro seront disponibles à partir du 8 mars 2023 en France. Il affirme que Xiaomi proposera une période de précommande, bien qu’ils n’aient pas révélé quand cela commencera. En règle générale, Xiaomi propose des remises et des appareils gratuits pendant ces périodes de précommande, comme il l’a fait avec le Xiaomi 12T Pro en octobre et son Redmi Pad gratuit.

À lire : Xiaomi promet d’augmenter l’autonomie des smartphones grâce à une nouvelle technologie de batterie

La mauvaise nouvelle, c’est qu’il ajoute que le Xiaomi 13 commencera à 999 € dans les coloris noir, vert et blanc, avec 256 Go de stockage, soit 100 € de plus que le Xiaomi 12 que nous avions testé. Il reste à voir s’il y aura des variantes de stockage de 512 Go ou de 12 Go de RAM.

Pendant ce temps, le Xiaomi 13 Pro coûterait 1 299 € avec 256 Go de stockage, mais uniquement dans les coloris noir et blanc. En comparaison, le Xiaomi 12 Pro, que nous avions essayé ici, démarrait à 1 149 €. Il semble donc que Xiaomi ait augmenté les prix de ses produits phares de 150 € dans tous les domaines, malgré le renforcement de l’euro ces derniers mois.