Xiaomi : le PDG veut savoir si les clients achèteraient un téléphone à 2000 euros

Aujourd’hui, Lei Jun, PDG de Xiaomi, a demandé à ses followers sur le réseau social chinois Weibo s’ils étaient prêts à dépenser 10 000 yuans (1300 euros) dans un téléphone haut de gamme.

Lei Jun PDG de Xiaomi – Crédit : Xiaomi / YouTube

10 000 yuans, c’est presque deux fois plus que les 5 299 yuans (684 euros) demandés pour le téléphone le plus haut de gamme de Xiaomi de 2020, le Mi 10 Ultra. Celui-ci n’avait malheureusement pas été lancé en France, mais son prix aurait largement dépassé les 1 000 euros.

En effet, lorsqu’un smartphone d’un constructeur chinois en est lancé en France, celui-ci est soumis à de diverses taxes comme la TVA et la taxe sur la copie privée, ce qui fait exploser le prix des téléphones par rapport à celui d’origine. En proposant un smartphone à 1300 euros HT en Chine, soit deux fois le prix du Mi 10 Pro, celui-ci se retrouverait à près de 1999 euros en France.

Xiaomi a déjà dévoilé un smartphone à plus de 2000 euros par le passé

Fin 2019, Xiaomi avait présenté son smartphone le plus innovant, le Xiaomi Mi Mix Alpha. Celui-ci avait la particularité de proposer un écran à 360° et le premier capteur photo de 108 mégapixels. À l’origine, le smartphone devait être commercialisé autour de 2 600 euros en Chine, mais Xiaomi avait finalement décidé de ne pas le proposer à la vente.

Le fabricant chinois préparerait actuellement un smartphone similaire, que l’on nomme pour l’instant le Xiaomi Mi MIX Alpha II. Le PDG de Xiaomi pourrait alors faire référence à ce téléphone dans sa publication, mais il pourrait également évoquer les différents smartphones pliants que la marque chinoise va dévoiler en 2021.

Aujourd’hui, il existe peu de smartphones à plus de 2000 euros. On peut par exemple citer le Galaxy Z Fold 2, et bientôt le Galaxy Z Fold 3, qui sera plus fin, plus léger et aussi cher. Le fabricant japonais Sony a également récemment dévoilé le nouveau Xperia Pro, qui peut être utilisé comme écran externe, au prix de 2500 dollars. Si Xiaomi commercialisait un smartphone aussi innovant que le Mi Mix Alpha pour 2000 euros, seriez-vous prêts à l’acheter ?

Source : Lei Jun