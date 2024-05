TikTok teste les vidéos de 60 minutes, YouTube en grand danger ?

© Unsplash

Face aux critiques et à l’ultimatum de la Commission européenne, TikTok suspendait récemment son application TikTok Lite qui permettait aux utilisateurs de gagner de l’argent simplement en regardant des vidéos.

Un petit coup dur pour les utilisateurs qui voulaient se remplir la poche juste en restant devant leur smartphone. ByteDance a plus d’un tour dans son sac pour donner envie aux amateurs de TikTok de passer du temps sur son application. La plateforme devrait bientôt autoriser à partager des vidéos de 60 minutes.

TikTok teste les vidéos de 60 minutes pour concurrencer YouTube

TikTok tente plus que jamais de marcher sur les plates-bandes de YouTube. Alors que la plateforme du groupe chinois ByteDance s’est démarquée grâce à ses vidéos courtes de 15 secondes à son lancement, elle commence de plus en plus à s’ouvrir aux longs formats. TikTok introduisait les vidéos de 30 minutes en 2023.

Elle offre actuellement la possibilité à certains utilisateurs de télécharger des vidéos de 60 minutes sur l’application. Cette extension de la durée maximale permettrait de faciliter le partage de certains types de contenus comme les démonstrations de cuisine, les tutoriels de beauté, les cours éducatifs ou les sketches humoristiques, explique TikTok à Tech Crunch.

Les dirigeants de la plateforme ne s’en cachent pas : ils espèrent que les créateurs de contenus se détourneront petit à petit de YouTube pour publier leurs vidéos longues sur TikTok. Pour cela, il faudra que la possibilité de poster des contenus de 60 minutes soit étendue à tous les utilisateurs. TikTok n’indique pas quand cette nouveauté arrivera sur l’application.

Il n’y a rien d’étonnant à voir TikTok proposer aux créateurs de poster des vidéos aussi longues. La plupart des réseaux sociaux et des applications étendent la durée et la longueur maximale des contenus que peuvent poster les utilisateurs ces dernières années. Facebook rallongeait la longueur des Reels en 2023, tandis que X Premium autorise à poster des messages contenant jusqu’à 25 000 caractères.