YouTube : cette option améliore considérablement la qualité des vidéos

© Unsplash

YouTube va bientôt imposer une toute nouvelle forme de publicité sur sa plateforme, ce que ces nombreux utilisateurs ne devraient pas particulièrement apprécier. Les publicités plus longues et pendant la mise en pause d’une vidéo devrait rapporter plus d’argent à Google et c’est bien le principal pour lui.

Heureusement pour le public, YouTube vient d’ajouter une nouveauté qui, cette fois, devrait combler les visiteurs les plus pointilleux. La plateforme permet à nouveau de regarder des vidéos en qualité « 1080p enhanced » depuis quelques jours.

YouTube déploie une nouvelle fonctionnalité pour regarder des vidéos en 1080p à 60 fps

Voilà une bonne nouvelle pour les amateurs de « let’s play » de jeux vidéo ou de reportages. Depuis quelques jours, de nombreux utilisateurs constatent qu’une résolution supplémentaire est disponible sur certaines vidéos. Elle apparaît notamment sur les appareils Apple TV. L’option de qualité « 1080p enhanced » permet de jouir de vidéos en 1080p à 60fps.

À lire > YouTube : cette fonction pratique devient accessible même sans abonnement Premium

Rappelons que le paramètre activable manuellement était apparu pour la première fois l’an dernier, seulement pour les abonnés à YouTube Premium. Les utilisateurs de la version gratuite ont pu en profiter pendant quelque temps début 2024 avant que celle-ci ne disparaisse en février.

© Unsplash

Pour l’heure, Google ne s’est pas exprimé officiellement sur le retour de cette option de qualité. Tous les utilisateurs de YouTube, même sans abonnement Premium, devraient pouvoir en profiter lorsque la firme communiquera sur ce sujet.

Notez que certaines chaînes prennent automatiquement en charge le « 1080p enhanced ». Pour vérifier si la résolution est activée sur l’une d’elle, voici comment faire :