Sous-titres manquants ? Ajoutez-les sur n’importe quel film / série en streaming

Vous n’avez pas de sous-titres français sur le dernier épisode de votre série préférée ou sur un film culte ? Rajoutez-les via votre navigateur.

On peut avoir plusieurs raisons d’ajouter des sous-titres à un film ou à une série. Que ce soit pour regarder votre fiction dans une langue non proposée par les plateformes de streaming. Parce que la traduction existante ne vous convient pas. Et pourquoi pas pour s’améliorer dans une langue étrangère ? Bonne nouvelle, il existe un outil diablement efficace qui vous permettra d’arriver à vos fins.

Compatible avec Firefox et Chrome, le plugin Substital est un petit bijou qui vous permet d’incruster des sous-titres, dans la langue de votre choix. Et ce donc, directement sur votre navigateur. Une fois l’extension installée, rendez-vous sur votre plateforme de streaming fétiche. Substital est notamment compatible avec Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube, Dailymotion et Vimeo. Lorsque vous lancez un film ou un épisode de série, vous pourrez vérifier, en cliquant sur l’extension située en haut à droite de votre navigateur, que celle-ci reconnaît la fiction regardée.

Comment ajouter des sous-titres avec Substital ?

Pour ce test, nous avons tenté d’intégrer des sous-titres en chinois dans le film L’Incroyable Hulk sorti en 2008. Après avoir lancé le long-métrage, disponible sur Disney+, il faut donc cliquer sur la petite icône. L’extension est censée reconnaître le contenu en cours de visionnage.

Crédit : Tom’s Guide

Cliquez ensuite sur le nom de la fiction et vous allez faire apparaître une barre de recherche. Tapez le nom du contenu dans cette dernière. Sélectionnez aussi la langue des sous-titres que vous souhaitez intégrer en ouvrant le menu déroulant bleu. Alternativement, vous pouvez aussi intégrer votre propre fichier de sous-titres (format acceptés : .SRT ou .ZIP contenant un .SRT) en réalisant un glisser/déposer (drag’n’drop).

Crédit : Tom’s Guide

Une fois chose faite, vous devriez dénicher les sous-titres dans la langue visée si tant est que ces derniers soient bien disponibles. Cliquez dessus pour les charger sur le lecteur.

Crédit : Tom’s Guide

C’est tout ! Vos sous-titres sont désormais activés ! Si ces derniers ne vous conviennent pas, n’hésitez pas à recommencer la manœuvre pour charger un autre fichier de sous-titres.

Crédit : Tom’s Guide

