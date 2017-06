Whatsapp ajoute les filtres, les albums et d’autres nouvelles fonctionnalités

L’application de messagerie instantanée Whatsapp vient de lancer une nouvelle mise à jour. Cette nouvelle version propose des nouvelles fonctionnalités dont les filtres et les albums. Facebook, la maison mère, veut améliorer l’expérience visuelle de Whatsapp et veut favoriser le partage de contenu.



La nouvelle version introduit les albums. Désormais, dès lorsqu’un utilisateur envoie plusieurs photos ou vidéos, celles-ci seront automatiquement regroupées sous la forme d’un album. Le destinataire verra ainsi apparaître les photos sous forme d’album dans la conversation.

Par ailleurs, Whatsapp propose désormais les filtres. Avant d’envoyer une photo, il est maintenant possible d’appliquer un filtre. Pour l’instant, les utilisateurs ont le choix parmi cinq filtres différents : pop, noir et blanc, cool, chrome et film.

Enfin, Whatsapp ajoute un nouveau raccourci qui permet de répondre plus rapidement et plus facilement à un message. Au lieu de double cliquer, il suffit désormais de glisser le message vers la droite pour répondre à un contact.

La nouvelle mise à jour Whatsapp est disponible suriOS. Elle devrait également arriver surAndroid mais on ignore encore la date.



