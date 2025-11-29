🚨AliExpress fracasse le prix de ces TV Xiaomi pour le Cyber Monday

Il reste encore des promotions à saisir sur AliExpress ! Le célèbre site marchand brade le prix de ces TV Xiaomi pour le Cyber Monday. Une bonne opportunité de s’équiper sans se ruiner.

AliExpress continue de brader ses prix, pour le plus grand plaisir des internautes en quête de bonnes affaires. Le Black Friday laisse désormais sa place au Cyber Monday, synonyme de nouvelles remises XXL pour ceux qui auraient manqué les premières vagues de promotions. Tous les pans de la tech y passent, des tablettes aux smartphones en passant par les trottinettes et aussi les TV.

Le site affiche en ce moment des réductions massives sur plusieurs modèles Xiaomi. Si vous aviez prévu d’équiper votre salon sans exploser votre budget, c’est clairement le moment d’en profiter ! D’autant que vous pouvez cumuler les ristournes initiales avec des coupons promo qui permettent de faire baisser encore plus le prix final. Il suffit d’activer le code correspondant au montant de votre panier et le tour est joué.

🔥4 TV Xiaomi à petit tarif, profitez-en !

Voici les offres de TV à saisir pendant le Cyber Monday :

La Xiaomi TV A32 à 110€ au lieu de 143€ en activant le coupon promo BFFR04.

La Xiaomi TV A Pro 65 à 683€ au lieu de 769€ en activant le coupon promo BFFR80.

La Xiaomi TV A Pro 43 à 190€ au lieu de 249€ en activant le coupon promo BFFR30.

La Xiaomi TV A 65 à 309€ au lieu de 379€ en activant le coupon promo BFFR30.