3 jeux de société de deckbuilding

Vous connaissez très certainement le deckbuilding grâce à des jeux comme Dominion, Magic The Gathering ou Hearthstone. Mécanique souvent très appréciée des gros joueurs, on la retrouve aujourd’hui de plus en plus dans de nombreux jeux de société. En voici 3 qui construisent leur système de jeu autour du deckbuilding et qui devraient vous plaire !

Marvel Champions, incarnez vos héros favoris !

Marvel Champions, édité par Fantasy Flight Games

Auteurs : Michael Boggs, Nate French, Caleb Grace

1 à 4 joueurs, dès 14 ans, 45 minutes

Vous êtes fans du Marvel Universe et de jeux de société ? Alors dans ce cas n’attendez pas la fin de cet article et jetez vous sur Marvel Champions ! Encore plus si jamais vous appréciez les jeux basés sur du deckbuilding.

Marvel Champions est un JCE (jeu de carte évolutif) dans lequel vous allez incarner vos héros favoris. Dans cette boîte de base, vous aurez le plaisir de jouer Spiderman, Captain Marvel, Iron Man, Black Panther et Miss Hulk.

Jouable en solo ou en coopératif, il vous offrira l’occasion d’affronter dans trois scénarios différents des méchants afin de déjouer leurs manigances (ici Rhino, Ultron et Klaw).

En plus d’être un très bel hommage à Marvel grâce à ses belles illustrations et références cultes sur les différentes cartes, Marvel Champions est également un très bon jeu de deckbuilding. Vous prendrez autant de plaisir à optimiser votre jeu en solo, qu’à essayer de communiquer au mieux avec vos amis en coopératif afin de remporter la victoire. Clairement une réussite !

Harry Potter : Hogwarts Battle, à l’école du deckbuilding !

Harry Potter : Hogwarts Battle, édité par USAopoly

Auteurs : Forrest-Pruzan Creative, Kami Mandell, Andrew Wolf

Illustrateur : Joe Van Wetering

2 à 4 joueurs, dès 11 ans, 45 minutes

Harry Potter : Hogwarts Battle vous propose de revivre les différentes aventures de Harry, Hermione, Ron et Neville dans un deckbuilding coopératif du plus bel effet. Plus qu’un simple portage de la licence, il offre un vrai jeu palpitant et accessible.

Au cours de 7 campagnes épiques, vous pourrez vous promener dans Poudlard afin de vaincre les antagonistes célèbres des romans, en vous aidant de sorts, artefacts et autres alliés célèbres.

Si les 3 premiers scénarios sont assez faciles à prendre en main, ils servent surtout de tutoriel pour vous permettre d’aiguiser vos armes avant de vous plonger dans le combat contre Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom !

Avec sa prise en main rapide, ses mécaniques qui évoluent au fur et à mesure des scénarios et une rejouabilité imbattable, Harry Potter : Hogwarts Battle plaira forcément à tous les fans de la saga !

Harry Potter : Hogwarts Battle 44,90€ > Ludum.fr

Les Tavernes de la Vallée Profonde, on vous sert une choppe ?

Les Tavernes de la Vallée Profonde, édité par Schmidt

Auteur : Wolfgang Warsh

Illustrateur : Dennis Lohausen

2 à 4 joueurs, dès 12 ans, 60 minutes

Les tavernes de la vallée profonde n’est pas un jeu développé à 100% autour du deckbuilding. Il propose également de découvrir la draft et le placement d’ouvrier. Cependant, le jeu est une belle preuve qu’on peut mélanger plusieurs mécaniques sans pour autant construire un jeu sans queue ni tête.

C’est même tout le contraire avec Les tavernes de la vallée profonde. Créé par Wolfgang Warsh (auteur du célèbre jeu Très Futé), il vous invite à choisir le plus stratégiquement possible vos dés au cours d’une phase de draft, afin de développer au mieux votre deck, avant de vous en servir ensuite comme “ouvriers” pour activer des actions spécifiques dans votre taverne. Simple mais très efficace.

Si vous avez toujours rêvé d’être à la tête de votre propre débit de boisson, Les tavernes de la vallée profonde est forcément fait pour vous. Allez la première tournée est pour nous !