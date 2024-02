Meilleur extracteur de jus 2024 : quel modèle acheter ? 

Dans un monde où les habitudes alimentaires évoluent vers une consommation davantage faite maison et saine un bon extracteur de jus est un produit essentiel. En effet, il n’y a rien de mieux pour profiter des bienfaits des fruits et légumes sous forme liquide. Voici notre sélection des meilleurs extracteurs de jus.

Notre top 3 des meilleurs extracteurs de jus

H.Koenig Vitalice GSX22, le meilleur premier prix
Riviera-et-Bar PEJ 730, le meilleur rapport qualité/prix
Magimix Juice Expert 5, le plus complet

Depuis quelques années, les extracteurs de jus s’imposent dans nos cuisines. Il faut dire que les questions de santé et de bien manger sont aux coeurs des préoccupations de beaucoup de Français. Pour notre bien-être, rien de tel que des jus de fruits ou de légumes frais et faire le plein de vitamines. De plus, ils vont vous éviter d’avoir à presser vous-même vos différents aliments. En résumé, ces appareils d’électroménager sont devenus des incontournables.

Cependant, il peut y avoir des différences importantes d’un modèle à l’autre. En effet, le marché regorge d’options entre les extracteurs verticaux, horizontaux ou à vapeur. De même, certains offrent une meilleure praticité et les prix sont également très variables. C’est pourquoi nous allons vous définir les points importants à surveiller avant de faire votre achat. Découvrez notre comparatif des meilleurs extracteurs de jus disponibles pour vous aider à faire le bon choix.

H.Koenig Vitalice GSX22, le meilleur premier prix

Pour commencer ce comparatif, nous vous proposons l’extracteur vertical H.Koenig Vitalice GSX22. Ce dernier offre un très bon rapport qualité/prix et une grande capacité d’extraction. C’est un choix tout indiqué pour un usage familial. La large goulotte facilite l’introduction des fruits et légumes et les trois tamis permettent de réaliser des jus fins, des nectars épais et des smoothies ou sorbets.

Il est également silencieux et sans BPA. D’autre part, il possède une puissance de 400W pour une vitesse de rotation de 60 tr/min. D’ailleurs, c’est un appareil très silencieux, qui est toujours un bon atout dans cette catégorie. Ensuite, il est livré avec deux pichets afin d’un côté obtenir le jus et de l’autre la pulpe. Ils ont chacun une capacité d’un litre. Seul bémol, il est parfois en difficulté avec les légumes et fruits fibreux. Il est donc conseillé, dans ce cas, de bien couper les aliments avant de les placer dans la cheminée.

Vous l’avez compris, c’est un extracteur de jus vertical, très basique, mais cela ne l’empêche pas d’être efficace pour un produit d’entrée de gamme. Pour finir, son design permet de facilement l’intégrer à votre cuisine. De même, ses dimensions de 38 X 24 x 57 cm permettent de l’installer presque n’importe où.

Philips HR1889/70 XL, la meilleure solution pour un premier extracteur

Si vous êtes à la recherche d’un premier extracteur de jus vertical au bon rapport qualité/prix, nous ne pouvons que vous conseiller le Philips HR1889/70 XL. En effet, pour un tarif inférieur à 200 euros il offre des performances très intéressantes. Tout d’abord, il possède une puissance de 150W, mais le fabricant ne précise pas la vitesse exacte de son appareil.

Dans tous les cas, il offre un résultat de qualité, même s’il lui arrive d’être en difficulté avec certains des fruits et légumes les plus durs. D’autre part, il possède un unique jeu de tamis et il est donc impossible de réaliser des sorbets avec ce modèle. En résumé, il se destine aux personnes qui ont un usage basique de leur extracteur. Ensuite, au niveau des accessoires, on retrouve le strict minium. En effet, il est livré avec un unique poussoir et il n’y a même pas de brosse.

Cependant, il y a tout de même un livre de recettes inclus et il est possible d’utiliser une application dédiée pour trouver encore plus de solutions. Pour finir sur cette partie, il y a également un bac pour le jus d’une contenance d’un litre et un autre pour la pulpe de 0,75 litre. Ensuite, il est bon de noter que le nettoyage de la machine se révèle très simple. Dernier point, ses dimensions de 18.5 x 39.5 x 44 cm le rendent assez compact pour un extracteur de jus vertical.

Riviera-et-Bar PEJ 730, le meilleur rapport qualité/prix

Avec l’extracteur de jus Riviera-et-Bar PEJ 730, nous arrivons sur le modèle proposant le meilleur rapport qualité/prix du marché. Il est un peu plus onéreux que le modèle précédent, mais il dispose de meilleures performances. Tout d’abord, il possède une puissance de 200W pour une vitesse de rotation allant de 36 à 45 tr/min. Ensuite, il est livré avec 3 tamis différents dont un dédié au jus, un autre pour les smoothies et un dernier pour les sorbets.

En effet, il est possible de réaliser ce type de produit avec cet extracteur. Une option plus que bienvenue lors des longues journées d’été. Mais dans tous les cas, il est conseillé de découper préalablement les aliments avant de les placer dans la cheminée. Autre particularité de ce modèle, il possède un panneau de commande tactile. Avec ce dernier, il est possible de sélectionner l’un des 4 programmes proposés par l’appareil : fruits durs, fruits tendres, sorbets et boissons végétales.

D’un autre côté, il est livré avec deux pichets d’un litre chacun, un poussoir et une brosse de nettoyage. En bref, il s’agit du strict nécessaire. Enfin, il possède des dimensions de 21 x 43 x 18 cm pour un poids de 8 kg. Son gabarit permet de facilement lui trouver une place dans la cuisine et d’ailleurs son design très simple fait en sorte qu’il ne dénote pas avec les autres appareils de la pièce.

Kuvings EVO820GM, l’extracteur de jus haut de gamme

Cet extracteur de jus vertical Kuvings EVO820GM est polyvalent et facile à utiliser grâce à son écran tactile intuitif et à son système de nettoyage automatique. Sa vitesse réglable et sa fonction de contrôle de la pulpe permettent de réaliser diverses préparations, telles que des jus de fruits et légumes, des confitures, des coulis, des sorbets et même des laits végétaux.

Plus dans le détail, il dispose d’une vitesse de 48 tr/min pour une puissance totale de 240W. Comme toujours, on retrouve ici 2 pichets. Le premier de 1,2 litre est destiné au jus tandis que le second permet de récupérer la pulpe. D’ailleurs, même s’il s’agit d’un produit haut de gamme, il vaut mieux bien découper ses aliments avant de les insérer dans la cheminée. Dans tous les cas, c’est une démarche souvent nécessaire avec les machines à fonctionnement vertical. D’autre part, on retrouve dans la boîte, en plus des bols, une brosse de nettoyage et une autre rotative.

Enfin, il est livré avec un livre de recettes. Un petit plus toujours bienvenu à la vue de son tarif. En effet, avec prix supérieur à 500 euros, il ne se destine pas à tout le monde. Enfin, on regrette également, l’impossibilité de passer les pièces en lave-vaisselle et une nuisance sonore un peu supérieure à celle de ses concurrents.

Magimix Juice Expert 5, le plus complet

Nous continuons ce comparatif avec un extracteur de jus haut de gamme, le Magimix Juice Expert 5. C’est un objet polyvalent permettant de réaliser différentes recettes, mais surtout c’est l’un des appareils les plus puissants du marché. En effet, son moteur de 450W est capable d’atteindre une vitesse de 1500 tr/min. Sur ce point, il est largement supérieur à tous ses concurrents.

Ensuite, il s’agit d’un produit 5 en 1. Plus dans le détail, il permet de préparer différents jus de fruits, laits végétaux, spaghettis de légumes et même d’émincer ou de râper des légumes. De plus, il s’agit d’un modèle garanti sans BPA. Bien évidemment, toutes ces fonctionnalités s’accompagnent de tout un lot d’accessoires. On retrouve, entre autres, un filtre à jus, un presse-agrumes, un coupe-légumes et même un livre de recettes. D’ailleurs, une application dédiée permet de compléter ce dernier. D’un autre côté, c’est appareil à la fois facile à monter et à démonter.

Sinon, il est possible de passer les éléments au lave-vaisselle. Cependant, le fabricant conseille tout de même de réaliser le nettoyage à la main pour préserver au mieux les différentes pièces. Seul bémol avec cette machine, elle est un peu plus bruyante que les autres extracteurs de jus. Dernier point, ses dimensions de 21.4 x 41.5 x 18.3 permettent de facilement lui trouver une place dans la cuisine. Mais il faut tout de même reconnaître que c’est un produit assez imposant pour sa catégorie.

Omega 8226, le top pour un extracteur de jus horizontal

Nous arrivons désormais dans la catégorie des extracteurs de jus horizontaux avec l’Omega 8226. Nous sommes ici sur un produit de qualité, avec des performances presque dignes d’un appareil professionnel. En effet, pour commencer, il possède une puissance de 180W et une vitesse de rotation 80 tr/min.

D’autre part, il est livré avec uniquement deux tamis et pas moins de 6 embouts différents. Ces derniers permettent de préparer différentes choses en plus de jus, smoothies et autres sorbets. Il est possible, par exemple, de faire de la compote et même des spaghettis ! Bien évidemment, on retrouve également deux bas (d’une capacité de 0,75 litre), d’un poussoir et d’une brosse de nettoyage. En résumé, le nombre des possibilités est presque infini pour un extracteur de jus. Bien évidemment, toutes ces fonctions ont un prix qui atteint facilement 400 euros chez certains revendeurs.

Pour conclure, il dispose de dimensions de 36,8 x 16,5 x 39,4 cm qui en font un produit assez imposant. C’est une chose à prendre en compte avant son achat. Pour autant, il pèse à peine 5,9 kg. Pour le coup, c’est une machine assez légère par rapport à d’autres de la même catégorie. En bref, cet Omega 8226 est facile à prendre en main et il peut être utilisé de bien des façons.Â

🧐 Quels sont les différents types d’extracteurs de jus ?

Actuellement, il existe différentes catégories d’extracteurs de jus. Dans l’ensemble, on retrouve deux grands types de produits :

Les extracteurs de jus verticaux sont les plus compacts et les mieux adaptés si vous avez peu de place dans votre cuisine. De même, ils sont souvent plus faciles à nettoyer, mais ils sont un peu moins performants. Plus dans le détail, il faut bien découper les fruits et légumes avant de les insérer dans la cheminée.

sont les plus compacts et les mieux adaptés si vous avez peu de place dans votre cuisine. De même, ils sont souvent plus faciles à nettoyer, mais ils sont un peu moins performants. Plus dans le détail, il faut bien découper les fruits et légumes avant de les insérer dans la cheminée. Les extracteurs de jus horizontaux sont ceux qui prennent le plus de place dans votre cuisine. Ils offrent plus de fonctionnalités comme la possibilité de, par exemple, faire des spaghettis. De même, il n’est pas nécessaire de trop découper les ingrédients avant de les placer dans la machine.

Pour finir, on note également l’existence des extracteurs de jus manuels, mais aussi à vapeur.

🍌 Pourquoi acheter un extracteur de jus plutôt qu’une centrifugeuse ?

Si dans la pratique, les deux appareils fournissent du jus de fruits ou de légumes, il existe tout de même des différences entre les deux produits. Tout d’abord, la centrifugeuse écrase les aliments grâce, comme son nom l’indique, à la force centrifuge. La vitesse peut atteindre 10.000 tours par minute tandis que les extracteurs de jus atteignent très rarement les 1000 tours par minute. En effet, ces derniers vont écraser les ingrédients.

De plus, ils permettent de réaliser plus de recettes (par exemple, des laits végétaux). Cependant, cette différence de vitesse permet également aux extracteurs de mieux conserver les différents nutriments et vitamines. En effet, la chaleur créée par les centrifugeuses détruit en grande partie ces dernières. En résumé, si la question du bien-être est essentielle pour vous, mieux vaut vous tourner vers les extracteurs de jus.

🤔 Quels sont les avantages d’un extracteur de jus ?

Comme nous venons de l’expliquer précédemment, les extracteurs de jus permettent de conserver au maximum les nutriments et vitamines de nos préparations. Leur technologie permet le pressage à froid, ce qui évite les pertes de minéraux et autres éléments lors de la réalisation d’un jus de fruits. En clair, c’est le meilleur produit pour bénéficier au maximum des biens faits des différents fruits, légumes, et même végétaux. En bref, l’extracteur de jus est un véritable allié pour votre bonne santé.Â

🧼 Comme bien nettoyer mon extracteur de jus ?

Le nettoyage d’un extracteur de jus est généralement très simple. La majorité des machines présentes dans ce guide d’achat sont entièrement démontables. D’ailleurs, la démarche est facile dans la plupart des cas. Ensuite, il est possible de passer au lave-vaisselle la majorité des pièces. Cependant, même quand c’est le cas, il est conseillé de laver les différentes parties à la main. Cela permet de conserver au mieux les différents éléments de l’extracteur de jus. En effet, certains produits nettoyants peuvent user ces derniers. Pour finir, on rappellera que pour des questions d’hygiène, il est important de fréquemment nettoyer son appareil.Â

😷 Qu’est-ce que la certification sans BPA ?

Comme vous avez pu le constater dans ce comparatif, certains extracteurs de jus possèdent la certification « sans BPA ». Il s’agit d’un composant organique, le Bisphénol A, présent dans certains objets en plastique. Ce dernier est connu pour être nocif pour notre santé. Il est donc fortement conseillé de se procurer une machine garantie sans BPA. En effet, sachant que les extracteurs de jus sont des produits en lien avec notre bien-être, il serait dommage de mélanger son jus de fruits avec du plastique.

