Test Mystery House, le jeu de société qui revisite l’Escape Game

Mystery House

On aime Un nouveau concept narratif grâce au plateau 3D

Le mélange entre résolution d’énigme et observation

Des scénarios variés On n’aime pas La difficulté d’utilisation du plateau à plus de 3 joueurs

Nombre de joueurs de 1 à 5 Âge à partir de 12 ans Durée d'une partie 60 minutes Éditeur Gigamic Auteur Antonio Tinto Illustrateurs Allesandro Paviolo et Daniel Giubellin

Si vous aimez les escape game et jeu de société du même type que Unlock!, vous voudrez forcément découvrir le nouveau concept de Gigamic sorti en début d’année 2020. Vous pensez que le genre est déjà vu et revu ? Détrompez-vous, cette fois vous ne devrez pas vous échapper, mais entrer dans un manoir hanté et le visiter pour une expérience immersive et horrifique incroyable !

Mystery House, c’est quoi ?

Comme expliqué dans l’introduction, Mystery House revisite le genre des jeux de société narratif, en vous proposant un plateau modulable qui imite l’intérieur du manoir dans lequel vous allez vivre votre expérience. Vous ne devrez donc pas vous échapper en résolvant des énigmes, mais au contraire vous enfoncer au fur et à mesure dans celui-ci pour trouver des réponses à vos questions.

Guidé par une application mobile, les joueurs devront coopérer pour explorer le manoir, en regardant dans celui-ci afin de chercher les objets et indices qui les aideront à résoudre les différentes énigmes auxquelles ils seront confrontés. Le tout pour espérer finir l’aventure dans le temps imparti (60 minutes).

Dans cette boîte de base, vous retrouverez le plateau modulable 3D et deux premiers scénarios à résoudre. Bien entendu, comme pour les jeux du même style ces scénarios ne seront jouables qu’une seule fois, mais de nombreux autres devraient voir le jour dans les années à venir pour vous offrir de nouvelles explorations.

Comment y joue-t-on ?

Après avoir mis en place le manoir (même disposition quel que soit le scénario) et installé l’application, vous pourrez vous lancer dans la première aventure de votre choix :

Le seigneur du Labyrinthe

Portrait de famille

Nous ne rentrerons bien entendu pas dans le détail de ces scénarios, pour ne pas vous gâcher le plaisir de la découverte, mais pour faire bref :

Le premier vous plonge dans un labyrinthe rempli de créatures magiques qui vous poseront des énigmes vous permettant d’avancer jusqu’au coeur de celui-ci.

Le second vous fait visiter le manoir de la famille Vernet, où vous devrez enquêter sur la disparition de cette même famille.

Une fois votre scénario choisi, vous pourrez lancer l’aventure sur l’application mobile en cliquant sur le bouton démarrer du chronomètre et vous aurez alors 60 minutes top chrono pour vous en sortir !

Une fois la partie lancée, le meneur lit l’introduction aux joueurs, qui peuvent commencer à regarder à l’intérieur du manoir pour trouver des premiers indices… mais uniquement du côté où ils se trouvent !

Vous pourrez faire pivoter le manoir pour permettre à tout le monde d’observer les mêmes endroits, mais uniquement si tous les joueurs donnent leur accord.

Quand un joueur repère des éléments intéressants, il peut l’indiquer au meneur qui entrera la zone dans l’application et aura plusieurs actions au choix :

Explorer la pièce pour trouver des objets qui seront utiles à la réussite du scénario

Utiliser les objets de son inventaire pour ouvrir une porte

Entrer un code pour ouvrir une porte

C’est alors que le concept du jeu prendra toute son ampleur, l’ouverture d’une porte donne accès dans le plateau en 3D à de nouvelles pièces à explorer et de nouvelles portes à ouvrir, en retirant les portes déverrouillées du plateau.

La partie continuera ainsi jusqu’à ce que vous ayez résolu toutes les énigmes. Le timer n’arrête pas la partie, mais vous perdrez des points de victoire pour chaque minute hors des clous.

Mais alors, c’est bien ?

On le répète, mais Mystery House est un jeu d’escape game qui va vraiment bousculer vos habitudes de jeu. Avec son plateau 3D, il mélange à la perfection résolution d’énigme et observation. On éprouve vraiment beaucoup de plaisir à observer l’intérieur de la maison et découvrir ses terribles secrets !

Le jeu propose un vrai défi, tendu et immersif, où vous aurez beaucoup de mal à résoudre dans le temps imparti les différentes énigmes, mais qui implique vraiment tous les joueurs grâce à son matériel… qui est son point fort, mais également son point faible.

La partie est en effet très agréable à pratiquer à 3 joueurs ou moins, mais peut perdre en lisibilité si vous êtes plus, le plateau nécessitant parfois d’être porté pour une meilleure visibilité des éléments.

Au niveau des scénarios, ils sont très différents et offrent une expérience de jeu très variée, magnifiée par de très belles illustrations.

Enfin, comme tous les jeux de société de type escape game, se pose forcément la question de la rejouabilité, ses scénarios étant forcément difficile à rejouer une fois qu’on les connaît. Mais si vous aimez ce type de jeu, vous ne serez pas déçu de votre visite dans cette terrible maison !