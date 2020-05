3 jeux de société de poche à emmener en vacances

C’est officiel, à partir du 02 juin nous serons de nouveau autorisés à nous déplacer à plus de 100 Km de chez nous, afin de profiter de vacances bien méritées en bord de mer ou en pleine nature ! Avant de partir, n’oubliez pas de prendre ces 3 jeux dans votre poche, ils occuperont parfaitement vos voyages et pauses ludiques.

Wazabi : Mettez du piquant à vos vacances !

Wazabi, édité par Gigamic

Auteur : Guilhem Debricon

Illustrateur : Jonathan Aucomte

2 à 6 joueurs, dès 8 ans, 20 minutes

Vous connaissez le wasabi, la célèbre racine piquante japonaise ? Eh bien Guilhem Debricon a créé un jeu de dés tout aussi épicé, qui accompagnera parfaitement vos apéros par sa capacité à se jouer facilement et rapidement, autant entre amis qu’en famille.

Le concept du jeu est simple, vous devez être le premier à vous défausser de vos dés. Mais vous n’aurez que deux manières de le faire :

La première qui consiste à avoir de la chance au tirage et de pouvoir passer gratuitement votre dés à un de vos adversaires.

La seconde qui consiste à utiliser une carte qui permet de retirer définitivement un de vos dés de la partie.

Seulement, comme vous vous en doutez, vos adversaires ne vous laisseront pas faire ! De nombreuses cartes permettent de bloquer les autres joueurs ou de retourner des situations en un clin d’oeil. Gare à celui qui prend trop d’avance, il se retrouvera vite la cible de tous !

Facile à transporter car fourni avec un petit sac spécialement prévu pour, la sobriété et l’accessibilité de Wazabi vous séduiront forcément ! Un jeu de hasard et de réflexion simple et efficace, facile à sortir dans toutes circonstances !

Conspiracy : Plongez dans les Abyss avant d’aller à la mer !

Conspiracy, édité par Bombyx

Auteur : Bruno Cathala et Charles Chevallier

Illustrateur : Pascal Quidault

2 à 4 joueurs, dès 8 ans, 30 minutes

Adeptes de gros jeux mais également de petites valises, Conspiracy est le jeu qu’il vous faut ! Reprenant l’univers du célèbre jeu Abyss de Bruno Cathala et Charles Chevalier, il vous propose d’entrer dans une lutte de pouvoir sous haute tension au sein de l’Assemblée Océanique du Sénat.

Afin de remporter la partie, il vous faudra faire preuve de la meilleure stratégie possible pour accumuler le plus points d’influences et gagner le sénat à votre cause.Vous devrez y recruter des seigneurs afin de les ajouter à votre chambre sénatorial et les agencer le plus intelligemment possible pour marquer un maximum de points. Attention, ici chaque choix est stratégique, donc prenez garde à ne faire trop de cadeaux à vos adversaires. Jeu de placement, de collection et de combinaison à la fois, il vous offre une belle profondeur de jeu (normal pour une partie dans les abysses non ?), tout étant assez facile à prendre en main.

Tenant dans une légère et belle boîte métallique, Conspiracy est un petit jeu par sa taille mais grand par sa mécanique. Le tout magnifié par des illustrations de Pascal Quidault qui rendent honneur à la qualité du jeu. Prêts à vous mouiller ?

Break The Code : Pour agent secret en vacances !

Break The Code, édité par IELLO

Auteur : Ryohei Kurahashi

Illustrateur : Mélanie Walryck

2 à 4 joueurs, dès 10 ans, 15 minutes

Vous aimez l’émission des chiffres et des lettres ? Non ? Ah… Pas de soucis, vous aimerez quand même Break The Code, surtout si vous êtes fans de jeux de logique et de déduction dans lesquels vous pouvez vous affronter.

Break The Code est l’adaptation d’un jeu japonais, qui invite les joueurs à réussir à trouver un code secret avant leurs adversaires… et cela bien entendu avant qu’ils ne devinent le votre ! Pour cela, de nombreuses cartes sont mises à disposition permettant d’interroger les autres joueurs. force de déduction vous finirez par reconstituer la bonne combinaison.

Break The Code est un petit jeu très malin, qui vous promet de belles parties tendues à souhait au fur et à mesure que les joueurs se rapprochent de la solution. Si vous aimez les chiffres et vous creuser la tête, on ne peut que vous le conseiller !

D’autres sélections de jeux à découvrir :

3 jeux de société pour déconfiner en douceur avec ses amis

Jeux de société experts : les nominé de l’As d’Or 2020

5 jeux de société à jouer en solo