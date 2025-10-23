600 000 emplois menacés ? Amazon fait le pari des robots

Amazon utilise depuis longtemps des robots pour faciliter le travail dans ses entrepôts. Pourtant, l’entreprise emploie encore des centaines de milliers de personnes. Mais cela pourrait bientôt changer.

Amazon déploie sa flotte de robots (ici, le Digit) © Amazon

Moins d’humains, plus de machines : la mutation d’Amazon s’accélère

Selon des documents internes obtenus par le New York Times, Amazon prévoit de remplacer jusqu’à 600 000 postes par des robots dans les années à venir.

D’après ces informations, Amazon souhaite poursuivre sa croissance sans recruter de nouveaux employés. En automatisant une grande partie de ses activités, le groupe pourrait éviter l’embauche de 160 000 personnes aux États-Unis d’ici 2027. Cette stratégie permettrait aussi de réduire les coûts de 30 % sur chaque commande préparée, emballée et livrée.

L’entreprise ambitionne de doubler le nombre de produits vendus d’ici 2033. Pour atteindre cet objectif, Amazon veut automatiser 75 % de ses activités dans ses entrepôts. Cela veut dire que la plupart des tâches faites aujourd’hui par des employés, comme le tri, le rangement et l’emballage, seront effectuées par des robots.

L’entreprise développe déjà plusieurs projets dans ce domaine, dont des robots humanoïdes capables d’aider les livreurs et de transporter des colis. Ces machines pourraient devenir courantes dans les prochaines années.

Amazon soigne son image face à l’automatisation

Amazon sait que ces projets peuvent donner une mauvaise image auprès du public. Pour éviter les critiques, l’entreprise aurait prévu de soigner sa communication. Les documents internes recommandent de ne plus utiliser des mots comme « automatisation » ou « intelligence artificielle », jugés trop inquiétants. À la place, Amazon préfère parler de « technologie avancée » ou de « cobots », un terme qui suggère une collaboration entre les humains et les robots.

De plus, le groupe envisagerait de participer à des événements locaux, comme des parades et des distributions de jouets, pour renforcer son image positive dans les communautés où il est implanté.

La réponse officielle d’Amazon

Interrogée par le New York Times, une porte-parole d’Amazon a déclaré que les documents cités ne reflétaient pas toute la stratégie de l’entreprise. Elle a aussi précisé qu’Amazon ne bannissait pas les mots liés à la robotique. Enfin, elle a annoncé que 250 000 personnes seraient embauchées pour la période des fêtes, sans préciser si ces emplois seraient permanents ou temporaires.

Amazon avance progressivement vers un futur plus automatisé, où les robots auront un rôle important. Ce changement va modifier profondément le travail dans les entrepôts. Il soulève aussi des questions sur l’emploi et l’impact économique pour ses salariés.

Source : New York Times