Adobe Sharp Shots : supprimer le flou des photos et vidéos avec l’intelligence artificielle

Adobe a présenté Sharp Shots, une fonctionnalité visant à supprimer le flou des photos et des vidéos capturées avec un smartphone. Utilisant l’intelligence artificielle pour y parvenir, Sharp Shots est encore au stade d’expérimentation.

Présentation de Sharp Shots – Crédit : Adobe

À l’occasion de la conférence Adobe MAX, le géant américain a présenté, entre autres, une fonctionnalité expérimentale du nom de Sharp Shots. Celle-ci utilise l’intelligence artificielle pour supprimer le flou de mouvement (motion blur en anglais) des photos et vidéos. Ces dernières années, les smartphones ont fait d’énormes progrès en ce qui concerne l’appareil photo. Il est désormais tout à fait possible d’obtenir d’excellents clichés et séquences vidéo avec seulement un smartphone sans forcément passer par un reflex numérique. Néanmoins, le problème principal des caméras des smartphones est le flou de mouvement. Ce n’est pas toujours évident d’obtenir des images parfaitement nettes avec un appareil mobile. Adobe vise donc à corriger ce défaut avec l’aide de Sharp Shots.

Sharp Shots se sert de l’intelligence artificielle d’Adobe Sensei

Cela fait déjà quelque temps qu’Adobe s’oriente vers la photographie mobile afin de l’améliorer. En juillet, nous vous annoncions que l’ancien responsable de la caméra du Google Pixel, Marc Levoy, travaillait sur une application photo universelle chez Adobe. La nouvelle fonctionnalité présentée par Adobe se sert de l’intelligence artificielle Sensei. Celle-ci a déjà été intégrée aux outils de création graphique. Sur Premiere Pro, elle permet par exemple de recadrer automatiquement les vidéos. Elle est aussi utilisée sur Photoshop afin de pouvoir identifier et sélectionner certaines parties d’une image.

Avec Sensei, Sharp Shots est capable de se servir de l’apprentissage artificiel afin de supprimer le flou de chaque image d’une vidéo. Comme vous pouvez le constater sur la vidéo de présentation de la fonctionnalité, les résultats sont plutôt impressionnants. Par exemple, l’extrait vidéo de la dashcam d’une voiture est bien plus net avec Sharp Shots.

Enfin, il ne faut pas oublier que Sharp Shots est pour le moment une fonctionnalité expérimentale. Nous ne savons pas encore quand elle sera implémentée dans un outil d’Adobe, si elle l’est un jour.

Source : Engadget