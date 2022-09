AliExpress casse les prix chez Xiaomi et propose le Redmi Note 10 Pro à prix mini

Voir le Redmi Note 10 chez AliExpress

AliExpress met à l’honneur la marque Xiaomi pendant 3 jours à partir du 24 septembre. Pour l’occasion, on a cherché les meilleures offres à vous présenter en avance et on a trouvé 4 offres très intéressantes !

Rendez-vous ainsi dès le 24 septembre chez AliExpress pour profiter du Xiaomi Redmi Note 10 Pro pour seulement 224€ au lieu de 239€ avec le code promo FDS15.

Pour ce prix mini, le smartphone propose notamment :

Un capteur arrière principal de 108Mp

Un écran de 6,67″

Un processeur Snapdragon 732G

Un taux de rafraîchissement de 120Hz

Un capteur frontal de 16Mp

La charge rapide 33W

Le smartphone peut ainsi vous accompagner toute la journée et dans toutes vos activités.

Avec le code FDS15, vous pouvez aussi profiter du Xiaomi Redmi Note 11s 5G pour seulement 221€ au lieu de 236€.

Il intègre un processeur MediaTek 810 et propose un taux de rafraîchissement de 90Hz pour des performances au top et une fluidité parfaite pour le gaming et le streaming. Parmi ses autres prestations de qualité, on trouve :

Une résolution de 2400 x 1080

3 capteurs photo arrières (50Mp, 8Mp, 2Mp)

Un capteur frontal de de 13Mp

La charge rapide 33W

Une batterie de 5000mAh

2 autres produits Xiaomi à prix mini grâce au code FDS30

Pendant ces 3 jours de promos chez AliExpress, vous pouvez aussi profiter de la tablette Xiaomi Mi Pad 5 pour seulement 283,94€ au lieu de 313,94€ grâce au code FDS30.

Conçus pour s’adapter à tous les besoins, la tablette propose notamment :

Un processeur Snapdragon 860

Un taux de rafraîchissement de 120Hz

6Go de RAM

128Go ou 256Go de stockage SSD

Une double caméra arrière de 13Mp

Un capteur frontal de 8Mp

Une batterie de 8720mAh

Le code FDS30 vous permet également de profiter d’un écran Xiaomi ultra-large incurvé de 34 pouces pour seulement 339,99€ au lieu de 369,99€.

Conçu pour vous accompagner pendant des heures et des heures de gaming, l’écran Xiaomi propose une courbure de 1500R avec un taux de rafraîchissement de 144Hz pour une fluidité exceptionnelle. Avec sa résolution de 3440 x 1440 et sa luminosité de 300 nits, il s’adapte aussi parfaitement aux personnes qui souhaitent travailler dessus.

Pour profiter de toutes ces offres, rendez-vous dès le 24 septembre chez AliExpress !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.