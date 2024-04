Amazon Prime Gaming : récupérez vite ces deux jeux gratuits adorés des joueurs

© Alawar Casual, Amazon

Même si de nombreux jeux de grande qualité sur PC sortent chaque semaine, dont un certain Ghost of Tsushima prochainement, vous cherchez peut-être à jouer sans vous ruiner. Dans ce cas-là, on vous conseille de récupérer les jeux gratuits proposés régulièrement par Amazon Prime Gaming, GOG ou encore l’Epic Games.

La plateforme d’Amazon en offre même plusieurs chaque jeudi. Dès aujourd’hui, vous pouvez donc obtenir deux titres très bien notés par les joueurs gratuitement si vous disposez d’un abonnement Prime actif.

Amazon Prime Gaming donne deux jeux gratuits très bien notés par les joueurs

Les abonnés Prime peuvent récupérer deux nouveaux jeux gratuits sur Amazon Prime Gaming. Il suffit vous rendre sur la page d’accueil de la plateforme afin de les obtenir et de les conserver à vie… s’ils ne viennent pas à disparaître comme The Crew d’Ubisoft récemment.

Rose Riddle : Fairy Tale Detective vous met dans la peau d’une héroïne éponyme chargée de retrouver ses parents après leur disparition mystérieuse. Pour cela, la jeune femme va traverser un royaume féérique en voiture.

Dans ce jeu d’aventure orienté stratégie, vous devrez collecter et gérer des ressources dans le temps imparti afin de passer au niveau suivant, jusqu’à arriver à la fin de l’épopée de Rose Riddle. Il vous faudra une bonne dizaine d’heures avant de découvrir la fin de l’histoire.

L’autre jeu gratuit donné par Amazon Prime Gaming se nomme Dexter Stardust : Adventures in Outer Space. Il s’agit encore une fois d’un soft peu connu, mais très bien noté sur Steam. Dans le point’n click, vous jouez Dexter Stardust, un homme chargé de sauver l’humanité et les Vreesians, le peuple de la planète X.

« Lui et sa bonne amie Aurora vont vivre la plus grande aventure de leur vie et découvrir le mystère du Robot de la Planète X ! », s’enthousiasme le studio Dexter Team Games dans la descrption du jeu. Notez que tous les personnages et dialogues de Dexter Stardust : Adventures in Outer Space sont entièrement doublés.

Le point’n click compte de multiples énigmes et un « gameplay non violent ». Comptez environ cinq heures pour arriver au bout de l’aventure. Ne tardez pas à récupérer les deux jeux gratuits sur Amazon Prime Gaming avant l’expiration de l’offre.