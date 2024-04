L’éditeur de GTA 6 licencie en masse, un nouveau jeu est gratuit sur Steam : c’est le récap’ !

L’éditeur de GTA 6 lance un plan d’économie impliquant le départ de centaines de développeurs, le magasin en ligne Fanatical propose une clé gratuite pour un jeu vidéo à activer sur Steam, Heineken propose un téléphone à clapet le plus ennuyant possible : c’est le récap’ !

Tous les matins, on revient sur nos actualités les plus importantes de la veille. Hier, on découvrait que Helldivers 2 avait droit à un nouveau patch, que Moment 5 mettait le bazar sur Windows 11, et que la série Fallout se déroule à un moment précis par rapport aux jeux vidéo. Ce jeudi au programme, c’est à nouveau GTA 6, Steam et Heineken. Bonne lecture !

Heineken dévoile un téléphone à clapet collector

© Heineken

Et si Heineken parvenait à faire revenir le téléphone à clapet à la mode ? L’entreprise connue pour ses bières vient de présenter un nouvel appareil fabriqué en collaboration avec HMD, spécialiste de la fabrication de téléphones et de smartphones pour Nokia. Son nom : le téléphone ennuyant. Avec ce téléphone dépourvu d’Internet, donc de toute application, Heineken veut « encourager les gens à profiter de meilleures connexions dans la vie réelle lors des soirées en se déconnectant de leurs smartphones ». L’autonomie de l’appareil s’élèverait à 20 heures en utilisation active et jusqu’à une semaine en veille. Même s’il ne permet d’installer aucune application, le téléphone ennuyant propose tout de même le célèbre jeu « snake ».

Streamer Life Simulator est gratuit sur Steam

© Steam

Sur la boutique en ligne Fanatical, vous pouvez obtenir dès à présent un nouveau titre sans frais sur Steam. Si vous rêvez de devenir streamer un jour et que vous cherchez un jeu à la durée de vie solide, ne passez pas à côté de Streamer Life Simulator. Dans ce jeu, votre objectif est de devenir l’un des créateurs de contenu les plus populaires au monde. En partant de rien, il vous faudra commencer par gagner de l’argent pour acheter de nouveaux équipements, réussir à trouver un lieu ou streamer correctement et jouer aux bons jeux au bon moment pour attirer de plus en plus d’abonnés.

Take-Two, l’éditeur de GTA 6, licencie des centaines d’employés

GTA 6 ©️ Rockstar

Dans un document déposé fin 2023 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des Etats-Unis, l’éditeur de GTA 6 annonce licencier 5 % de ses effectifs. Selon Bloomberg qui a mis au jour ce document légal, Take-Two veut économiser plus de 165 millions de dollars par an grâce à des “réductions de ses dépenses existantes et à une diminution de la croissance prévue des dépenses pour les années à venir“. Cela passe notamment, par le licenciement de développeurs dans ses studios et d’une réduction de la taille de ses bureaux. Heureusement l’impact sur le développement de GTA 6 est probablement limitée.