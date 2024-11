AliExpress fête le 11.11 : le processeur AMD Ryzen 7 7700 en promo pour les gamers !

Envie d’un processeur puissant pour des performances de jeu et de création optimales ? Pour le 11.11, AliExpress propose le processeur AMD Ryzen 7 7700 à prix réduit ! Découvrez comment ce processeur de 8 cœurs et 16 threads peut transformer votre expérience gaming et multitâche sans exploser votre budget.

Chaque année, AliExpress célèbre le Singles’ Day, aussi connu sous le nom de 11.11, une fête du shopping lancée en Chine et désormais adoptée dans le monde entier. Du 11 au 18 novembre, AliExpress casse les prix avec des remises allant jusqu’à -80 % sur une vaste sélection de produits.

Cet événement est une véritable aubaine pour les amateurs de bonnes affaires et de produits high-tech, avec des réductions et des codes promo à utiliser pour encore plus d’économies. Parmi les offres exceptionnelles, le processeur AMD Ryzen 7 7700 se démarque pour les gamers et créateurs.

AMD Ryzen 7 7700 : un processeur taillé pour le gaming et le multitâche

Le processeur AMD Ryzen 7 7700, actuellement proposé à 240,45 euros au lieu de 257,98 euros, est une excellente option pour ceux qui recherchent des performances haut de gamme à un prix abordable. Ce processeur est équipé de 8 cœurs et de 16 threads, parfait pour gérer des tâches multitâches intensives et offrir une expérience gaming fluide, même avec les jeux les plus exigeants. Sa fréquence de base de 3,8 GHz peut atteindre jusqu’à 5,3 GHz en mode boost, permettant une réactivité exceptionnelle lors des pics d’utilisation.

Grâce à son cache total de 40 Mo (32 Mo de L3 et 8 Mo de L2), le Ryzen 7 7700 est capable de gérer efficacement les charges de travail lourdes et d’accélérer le traitement des données, ce qui se traduit par une exécution rapide des applications et un temps de latence réduit. Que vous soyez un créateur de contenu, un joueur passionné ou que vous utilisiez des logiciels de rendu graphique, ce processeur vous offre la puissance nécessaire pour passer d’une tâche à l’autre sans ralentissement.

Conçu avec une architecture Zen 4 de 5 nm et un TDP de 65W, le Ryzen 7 7700 assure non seulement des performances optimales, mais aussi une consommation d’énergie maîtrisée. Cela signifie que vous pouvez compter sur ce processeur pour des sessions prolongées de jeu ou de travail sans surchauffe excessive. Son socket AM5 le rend compatible avec les nouvelles générations de cartes mères AMD, garantissant une évolutivité et une compatibilité sur le long terme.

Codes promo pour encore plus d’économies sur AliExpress

En plus de la remise actuelle, AliExpress vous permet d’économiser davantage avec des codes promo spécifiques au 11.11. Voici les codes à utiliser pour réduire encore le coût de votre panier :

5 € de remise dès 39 € d’achat avec le code 11FR005

12 € de remise dès 89 € d’achat avec le code 11FR012

25 € de remise dès 169 € d’achat avec le code 11FR025

40 € de remise dès 269 € d’achat avec le code 11FR040

60 € de remise dès 359 € d’achat avec le code 11FR060

80 € de remise dès 499 € d’achat avec le code 11FR080

Ces codes s’appliquent sur de nombreux produits en plus du processeur AMD Ryzen 7 7700, pour des économies cumulées à travers une large gamme de produits high-tech.

AliExpress frappe fort pour le 11.11, alors ne laissez pas passer cette offre exceptionnelle sur le AMD Ryzen 7 7700 ! Profitez d’une puissance de calcul optimale, que ce soit pour le gaming, le multitâche ou la création de contenu.

