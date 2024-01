Soldes PS5 Slim : profitez d’une jolie réduction sur la console chez Carrefour 

Pour les soldes d’hiver Carrefour, propose une remise pour l’achat d’une PlayStation 5 Slim avec le jeu GTA V. De plus, il est possible de bénéficier de 15 euros de bons d’achat par tranche de 100 euros chez le revendeur. Ces deux offres permettent d’obtenir un tarif préférentiel sur la PS5.

Pour les soldes d’hiver 2024, l’enseigne Carrefour propose de nombreuses promotions. Parmi ces dernières, on trouve une petite remise sur la dernière version de la console de Sony : la PS5 Slim. Pour profiter de cette offre, il faut acheter GTA V avec la console en édition Standard. En effet, une fois les deux produits dans votre panier, vous allez bénéficier de 15 euros de réduction.

Mais l’offre ne s’arrête pas là. Jusqu’au 21 janvier, vous pouvez obtenir des coupons de 15 € par tranche de 100 euros d’achat. En résumé, la PlayStation 5 Slim et son jeu vont coûter 573 euros au lieu de 588 euros. De plus, vous allez obtenir 75 euros en bon d’achat. Un petit plus qui va vous permettre d’acheter des accessoires ou bien d’autres jeux.

Enfin, le coupon vous sera transmis par mail le 1er février sous la forme d’un code promotionnel. Ce dernier est uniquement utilisable sur le site carrefour.fr pour les livraisons à domicile ou en points relais. Enfin, les rayons concernés sont ceux du High-Tech, des jeux vidéo, du jardin, de la maison, des loisirs et du textile.

👉 Pourquoi acheter une PS5 Slim ?

Pour rappel, nous parlons ici de la PS5 Slim en édition standard, donc avec un lecteur CD. Elle est disponible depuis le 24 novembre au tarif conseillé de 549 €. Cette dernière est plus compacte que les premières générations de la console. Elle pèse 3,2 kg pour des dimensions de 35,8 x 9,6 x 21,6 cm. Sinon, elle possède évidemment 1 To de capacité de stockage et l’on trouve une manette DualSense dans le coffret.

