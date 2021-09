Amazon Echo Show 15 : un tableau connecté pour vous aider à organiser votre quotidien avec Alexa

Amazon vient de présenter son Echo Show 15, un écran connecté de 15,6 pouces que vous pouvez accrocher au mur comme un tableau. L’Echo Show 15 veut vous aider à organiser votre quotidien et celui de votre famille avec l’intégration d’Alexa.

À l’occasion de l’évènement Amazon Devices & Services, nous avons pu découvrir tous les nouveaux produits connectés d’Amazon. En plus du petit robot domestique Astro, Amazon a présenté l’Echo Show 15, un écran connecté Full HD de 15,6 pouces qui peut se fixer au mur comme un tableau ou se poser sur son support compatible. Il peut être utilisé en mode portrait ou paysage.

Echo Show 15 – Crédit : Amazon

L’Echo Show 15 vous permet d’organiser votre quotidien et celui de votre famille. Il peut aussi servir à regarder vos séries et films préférés sur Netflix, Prime Video et Molotov en 1080p. Vous pouvez également afficher vos photos de famille favorites en guise de décoration. Le tableau connecté polyvalent intègre Alexa pour devenir « le cœur numérique de votre maison ».

L’Echo Show 15 d’Amazon est un outil sécurisé d’organisation familiale

Au niveau de ses caractéristiques, l’Echo Show 15 est équipé du processeur Amazon AZ2 Neural Edge de nouvelle génération. Il a aussi une caméra de 5 mégapixels et un microphone. D’ailleurs, l’Echo Show 15 mise sur la sécurité et la confidentialité des utilisateurs qui peuvent supprimer les enregistrements vocaux et couvrir la caméra avec le cache intégré.

L’Echo Show 15 est prévu pour vous aider à organiser les tâches du foyer au quotidien. Vous pouvez gérer et consulter le calendrier familial pour ne rater aucun évènement, préparer des pense-bêtes pour les autres membres de la famille, créer une liste de courses, etc. L’écran du tableau connecté est entièrement personnalisable grâce aux nombreux widgets disponibles.

Echo Show 15 – Crédit : Amazon

De plus, l’Echo Show 15 propose un affichage personnalisé pour chaque membre du foyer. En effet, l’écran connecté se sert de la reconnaissance faciale pour identifier la personne qui se tient devant la caméra. Il affiche alors toutes les informations qui concernent cet utilisateur telles que les rappels, la dernière musique écoutée sur Spotify, un message personnel, etc. Ces informations ne sont pas forcément partagées avec le reste de la famille.

Grâce à Alexa, vous pouvez gérer les appareils connectés de la maison depuis l’Echo Show 15. Par exemple, vous pouvez afficher à n’importe quel moment la caméra de la porte d’entrée, même si vous êtes en train de consulter une recette de cuisine. Enfin, l’Echo Show 15 sera bientôt disponible sur Amazon à 249,99 €.

Source : Amazon