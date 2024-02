Meilleur écran connecté 2024 : quel modèle acheter ? 

Notre top 3 des écrans connectés

Google Nest Hub 2, l'écran parfait pour la table de chevet
Google Nest Hub Max, pour un grand confort d'utilisation
Amazon Echo Show 10, le meilleur écran connecté

Les écrans connectés fusionnent les capacités d’enceintes intelligentes et d’écrans tactiles, offrant ainsi une pléthore de fonctions. Ces appareils facilitent le contrôle de la maison connectée, permettent les appels vidéo, la visualisation de vidéos, l’accès aux informations et plus encore. Grâce aux assistants vocaux comme Alexa et Google Assistant, l’interaction avec ces écrans se fait aisément via la voix ou le toucher.

Pour faciliter votre choix, nous allons aborder les critères essentiels à considérer et mettre en lumière les modèles phares répondant à divers besoins. Nous allons évoquer les avantages et inconvénients de chaque appareil. Cependant, précisons tout de suite que sur le marché actuel, il y a deux marques qui tirent leur épingle du jeu : Google avec ses Nest Hub et Amazon avec ses Echo Show. Ces dernières seront les plus représentées dans ce guide. Voici notre sélection des meilleurs écrans connectés.

Amazon Echo Show 8, le meilleur centre de contrôle domestique

Amazon Echo Show 8 Le meilleur centre de contrôle domestique

On aime Très bonne qualité audio

Très bonne qualité audio Belle qualité d’affichage

Belle qualité d’affichage Nombreuses fonctionnalités disponibles

Nombreuses fonctionnalités disponibles Ajustement automatique de la caméra

Ajustement automatique de la caméra Support Zigbee, Matter et Thread On n'aime pas Certains services sont absents (comme YouTube)

Certains services sont absents (comme YouTube) Interface encore peu ergonomique

L’Amazon Echo Show 8 (3e génération) se positionne comme l’écran connecté par excellence pour gérer votre maison intelligente. Il se distingue par son intégration avec Alexa, un écran tactile HD de 8 pouces, une caméra de 13 Mpx pour le suivi automatique du visage, un son stéréo de qualité et un processeur rapide. Compatible avec Zigbee, Thread et Matter, il facilite la connexion avec divers appareils et services pour la maison.

L’Echo Show 8 permet de contrôler éclairage, chauffage, sécurité et plus encore. Profitez d’appels vidéo de qualité, de contenus multimédias sur Netflix, Prime Video, et d’une multitude de services comme la musique sur Amazon Music ou Spotify. On peut également évoquer le partage de photos, l’accès aux actualités, la météo et les recettes de cuisine disponibles grâce à cet écran connecté. Il offre aussi des contenus personnalisés via la reconnaissance faciale, des routines sur mesure, des fonctions exclusives, et assure votre confidentialité avec un bouton dédié et un cache-caméra.

D’ailleurs, l’affichage s’adapte à votre distance de l’écran. Plus vous êtes éloignés et plus les widgets vont grossir pour vous permettre de voir l’écran d’une manière convenable. En résumé, cet Amazon Echo Show 8 est un des meilleurs produits de sa catégorie.

Amazon Echo Show 15, l’écran connecté sous forme de tableau

Amazon Echo Show 15 L'écran connecté sous forme de tableau

On aime Le plus grand écran connecté

Le plus grand écran connecté Grand confort d’utilisation (appli TV, tutos cuisines, etc.)

Grand confort d’utilisation (appli TV, tutos cuisines, etc.) Reconnaissance faciale

Reconnaissance faciale Excellent hub domotique

Excellent hub domotique Grand choix de services de streaming On n'aime pas Support en option à 30 euros

Support en option à 30 euros La partie son en retrait

Avec l’Amazon Echo Show 15, nous arrivons sur un produit un peu particulier. En effet, son design est complètement différent des autres produits du marché, comme il prend la forme d’un tableau à accrocher chez soi. Un peu à la façon du téléviseur The Frame de Samsung, il s’intègre très bien à votre intérieur.

En effet, il est possible de faire défiler ses photos lorsque l’on n’utilise pas l’appareil. Sinon, ce modèle possède un écran de 15,6 pouces (Full HD) ce qui est en fait le plus grand écran connecté. L’assistant Alexa est également de la partie pour faciliter l’usage et l’application Fire TV est disponible. Cette dernière donne accès à des services comme Prime, Netflix, Disney+ ou YouTube. Il en va de même pour les plateformes de streaming musical. Côté sécurité, il est possible de couper la caméra de 5 Mpx et le microphone.

Le capteur vidéo est capable de reconnaître les visages pour adapter le profil à la personne présente dans la pièce. Pour passer des appels, le choix est limité à Skype et Alexa. Nous restons un peu sur notre faim pour cette partie. Seul vrai bémol avec cet écran connecté, si vous ne voulez pas l’accrocher à un mur, il va falloir débourser 30 euros de plus pour obtenir un support.

Amazon Echo Show 10, le meilleur écran connecté

Amazon Echo Show 10 Le meilleur écran connecté

On aime Produit polyvalent

Produit polyvalent Partie audio très réussie

Partie audio très réussie Suivi de la personne grâce à l’écran rotatif

Suivi de la personne grâce à l’écran rotatif Nombreux services disponibles

Nombreux services disponibles Très bon hub domotique On n'aime pas Tarif élevé pour un écran connecté

Tarif élevé pour un écran connecté Bordures toujours aussi imposantes

L’Amazon Echo Show 10 est l’écran connecté haut de gamme de l’écosystème Alexa. C’est un produit un peu particulier, car au premier abord, on a l’impression de voir une enceinte connectée Amazon sur laquelle l’on a posé un écran. Ce design a l’avantage d’offrir à ce modèle une grande qualité sonore. Sur ce point, il se démarque de ses concurrents.

Mais ce n’est pas tout, l’écran est rotatif. Grâce à un moteur intégré, il peut suivre vos mouvements ou votre voix pour orienter la dalle IPS de 10 pouces vers vous. Une option un peu gadget, mais qui trouve son utilité dans les vidéoconférences. D’ailleurs, on retrouve ici un capteur de 13 Mpx de bonne qualité. Il est également possible de surveiller à travers la caméra son domicile grâce à l’application mobile. Cependant, ce n’est pas un modèle destiné à remplacer une caméra IP.

Sinon, vous avez accès à différentes plateformes de streaming vidéo (Netflix, Prime, etc.) et musicales (Spotify, Apple Music, etc.). Cependant, si le choix de service est assez large, on est encore loin de ce que peut proposer Google en la matière. En résumé, c’est le meilleur écran connecté pour toute la famille et pour toutes les personnes voulant un produit entre l’écran et l’enceinte connectée.

Google Nest Hub 2, l’écran connecté parfait pour la table de chevet

Google Nest Hub 2 L'écran connecté parfait pour la table de chevet

On aime Tarif en baisse par rapport à la génération précédente

Tarif en baisse par rapport à la génération précédente Accès à tous les services de Google

Accès à tous les services de Google Assistant vocal réactif

Assistant vocal réactif Puissance audio correcte

Puissance audio correcte Présence d'un capteur de mouvement pour le suivi du sommeil On n'aime pas L'absence de caméra peut en déranger certains

L’absence de caméra peut en déranger certains Faible qualité d’affichage

Avec le Nest Hub 2, nous arrivons désormais sur les écrans connectés de Google. Le géant américain dispose de seulement deux modèles dans son catalogue, mais il se positionne comme le plus sérieux concurrent d’Amazon dans ce secteur. Tout d’abord, on ne trouve ici aucune caméra embarquée. En effet, la marque a fait le choix de faire l’impasse sur cet accessoire, ce qui va vous offrir une certaine confidentialité.

De même, n’étant pas destiné aux visioconférences, cela devient l’objet parfait à poser sur sa table de nuit ou dans sa chambre en général. Bien évidemment, Google Assistant et tous les services qui vont avec sont présents pour notre plus grand bonheur. Il est toujours plaisant de pouvoir régler le chauffage ou d’éteindre la lumière grâce à une simple commande vocale. D’ailleurs, les trois micros de l’appareil sont réactifs et la qualité sonore est correcte pour un produit de cette catégorie. Sinon, l’écran tactile de 7 pouces est assez réactif, mais la qualité de la dalle laisse tout de même à désirer.

Dans tous les cas, la principale force de cet écran connecté réside dans son prix de 99,99 euros. Cela fait du Google Nest Hub 2, un modèle au très bon rapport qualité/prix.

Google Nest Hub Max, pour un grand confort d’utilisation

Google Nest Hub Max Pour un grand confort d'utilisation

Reconnaissance visuelle de l'utilisateur

Reconnaissance visuelle de l’utilisateur Qualité sonore

Qualité sonore Bonne qualité de la caméra

Bonne qualité de la caméra Très simple d'utilisation On n'aime pas … mais qualité d'affichage un peu trop faible

… mais qualité d’affichage un peu trop faible Peu de différences le Nest Hub basique

Le Google Nest Hub Max offre une expérience visuelle immersive grâce à son écran tactile HD de 10 pouces, sa caméra de 6,5 Mpx avec reconnaissance faciale et un son stéréo enrichi. Cependant, on aurait apprécié une dalle Full HD. D’autre part, il intègre Google Assistant, permet de gérer vos objets connectés, d’effectuer des appels vidéo, de profiter de contenus sur YouTube, Netflix ou Disney Plus, et d’écouter de la musique via YouTube Music, Spotify ou Deezer.

En bref, en termes de services, une nouvelle fois, c’est Google qui offre le plus de solutions. Grâce à l’intelligence artificielle de Google, il comprend mieux votre langage. Cet assistant vocal reste largement supérieur à ce que propose Alexa d’Amazon ou Siri d’Apple. Enfin, ses fonctionnalités avancées comprennent la détection de gestes, et la synchronisation avec Google Photos, Google Agenda et Maps. La Chromecast est également intégrée à ce modèle. En bref, c’est le plus complet des écrans connectés.

Mais au final, à l’exception du capteur vidéo, ce Nest Hub Max reste très similaire à son petit frère. C’est dommage quand l’on sait que son prix conseillé est de 229 euros. Notons d’ailleurs que nous avons fait l’impasse sur la tablette Google Pixel Tab qui peut servir d’écran connecté. En effet, avec un prix de départ de 679 euros, il nous est impossible de vous conseiller ce produit.

🤔 Mieux vaut choisir un écran connecté avec Google Assistant ou Alexa ?

Ici, votre choix va dépendre de vos attentes. Si Google Assistant comme Amazon Alexa sont des assistants vocaux performants, ils ont chacun leurs forces et leurs faiblesses. De même, d’un écosystème à l’autre vous aurez accès à des fonctionnalités différentes. Voici un résumé de ce que proposent les deux assistants

Alexa : elle est réputée pour sa facilité d’utilisation et sa large compatibilité d’applications natives. Par exemple, pour la partie domotique, elle est compatible avec des protocoles comme Zigbee, Thread et Matter. Bien évidemment, les services sont optimisés pour les produits Amazon.

elle est réputée pour sa facilité d’utilisation et sa large compatibilité d’applications natives. Par exemple, pour la partie domotique, elle est compatible avec des protocoles comme Zigbee, Thread et Matter. Bien évidemment, les services sont optimisés pour les produits Amazon. Google Assistant : il a pour lui sa puissance et son intégration avec l’écosystème Google. Si vous avez l’habitude d’utiliser les services Google, un écran connecté du fabricant semble un choix tout indiqué.

Au final, le principal facteur à prendre en compte au moment de faire choix est l’écosystème que vous utilisez déjà chez vous. Selon les objets connectés que vous possédez, vous allez devoir vous tourner vers l’un ou l’autre de ces assistants. Dans tous les cas, ils sont aujourd’hui très performants, même s’il faut reconnaître que Google Assistant est légèrement supérieur à l’Alexa d’Amazon. Dernier point, si vous êtes un habitué de l’écosystème Apple avec Siri, sachez que la marque à la pomme commercialise uniquement des enceintes connectées.

🧐 Enceinte connectée ou écran connecté : lequel choisir ?

Dans le principe, les écrans et enceintes connectés sont des produits assez similaires. En effet, il est possible avec ces derniers de gérer les appareils domotiques de notre maison intelligente ou bien de s’informer et d’écouter de la musique. Si la partie sonore est tout ce qui compte pour vous, alors une enceinte est le choix tout indiqué. Cependant, dès que l’on veut pouvoir consulter des vidéos ou réaliser des vidéoconférences, un écran devient obligatoire. Pour finir, les prix sont aujourd’hui assez similaires entre les deux produits. Votre choix va donc dépendre de vos besoins et de vos envies.

Avant de choisir son nouvel écran connecté, il y a quelques points à prendre en compte. Tout d’abord, il faut surveiller la qualité d’affichage. C’est un élément crucial quand on achète un produit de ce type. Pour commencer, il faut prendre en compte la taille de l’écran. Généralement, plus la diagonale est importante et plus grand va être le confort d’utilisation. Toutefois, considérez l’espace disponible et la distance de visionnage prévue. Pour rappel, sur le marché actuel, les tailles varient entre 5 et 15 pouces. De même, la qualité de la dalle peut avoir son importance. Certains appareils profitent d’un affichage HD et d’autres Full HD.

Ensuite, il faut également faire un choix entre l’écosystème Google et Alexa. Nous reviendrons dans le détail sur ce point dans la partie suivante. Enfin, il faut prendre en compte les fonctionnalités optionnelles. Si vous avez l’habitude des vidéoconférences, alors il faut choisir un modèle équipé d’une bonne caméra. D’ailleurs, certains peuvent même s’installer sur votre table de chevet et en plus servir de réveil connecté. Enfin, le design peut avoir son importance, si l’on souhaite que son écran connecté s’intègre parfaitement bien à son intérieur.

