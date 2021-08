Amazon : les vendeurs traquent les clients pour leur faire supprimer les évaluations négatives

Amazon continue sa lutte contre les vendeurs Marketplace peu scrupuleux qui profitent de la plateforme. Nous savions déjà que les vendeurs influencent parfois les évaluations positives en soudoyant les clients. Par exemple, le produit commandé est remboursé s’ils acceptent d’écrire une bonne évaluation. Néanmoins, cela va encore plus loin.

Amazon – Crédit : Christian Wiediger / Unsplash

Comme l’a rapporté The Wall Street Journal, les vendeurs n’hésitent pas non plus à traquer les clients qui ont laissé de mauvaises évaluations sur leurs produits. En l’occurrence, une femme a reçu un mail d’un vendeur une semaine après avoir rédigé un avis négatif.

Les clients sont indirectement menacés par les vendeurs pour avoir laissé une évaluation négative

Le vendeur demandait à la cliente de supprimer son évaluation négative. En compensation, elle recevrait le remboursement du produit. Le mail se terminait ensuite sur une note plutôt inquiétante qui ressemble plus à une menace qu’à autre chose. Le vendeur a effectivement déclaré que : « lorsque nous ne recevons pas de réponse, nous supposerons que vous ne l’avez pas vue et nous continuerons à envoyer des mails ».

Ensuite, la cliente a refusé de supprimer son évaluation négative. Le vendeur lui a lors proposé de rembourser deux fois la valeur du produit. La cliente a déposé une plainte auprès d’Amazon. Il n’a pas fallu attendre longtemps avant que le vendeur soit retiré de la plateforme.

D’ailleurs, Amazon a confirmé qu’il ne partage pas les adresses mail des clients avec les vendeurs tiers. De plus, les marques ne sont évidemment pas autorisées à demander aux clients de supprimer les évaluations négatives. Le vendeur n’a qu’une seule manière pour contacter les clients. Il doit obligatoirement passer par le service de messagerie du site. « Nous vous recommandons de communiquer avec votre vendeur uniquement via le site Amazon.fr », rappelle le géant de l’e-commerce qui détruirait des millions d’articles invendus chaque année.

Enfin, Amazon a confié que la lutte contre les fausses évaluations et les compensations requiert « des ressources importantes ». Si vous rencontrez un problème similaire avec un vendeur Marketplace, n’hésitez pas à contacter Amazon pour que les mesures nécessaires soient prises.

Source : Android Central