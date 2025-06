Fairphone 6 : un smartphone conçu pour durer et respecter la planète

Fairphone 6, la nouvelle référence des smartphones durables

Le 25 juin 2025, Fairphone a levé le voile sur son tout nouveau smartphone : le Fairphone 6, lors d’un événement à Amsterdam. Plus qu’un simple lancement technologique, il s’agit d’une nouvelle déclaration d’engagement de la part du fabricant néerlandais en faveur de l’électronique durable et responsable.

A lire aussi : Fairphone 4 5G : le smartphone responsable se dévoile en images

Quelles sont les caractéristiques du nouveau venu ?

Depuis ses débuts, Fairphone s’est forgé une réputation autour de la réparabilité, de l’éthique et du respect de l’environnement. Pour cette nouvelle génération, la marque a mis les bouchées doubles sur les performances techniques afin de répondre aux attentes d’un public plus large. Sous le capot, on retrouve désormais le Snapdragon 7s Gen 3, un processeur milieu de gamme performant, permettant de jongler entre les applications et les usages quotidiens sans ralentissement.

La partie photo connaît aussi un bond en avant avec un capteur principal de 50 mégapixels signé Sony, promettant des clichés nets et lumineux, même dans des conditions difficiles. L’écran n’est pas en reste : une dalle LTPO OLED de 6,31 pouces, rafraîchie jusqu’à 120 Hz, protégée par un verre Gorilla 7i.

Côté robustesse, le Fairphone 6 répond à la norme IP55, garantissant une bonne résistance à la poussière et à la pluie. Il a même passé avec succès des tests de chutes selon des standards militaires.

Un autre point fort : l’autonomie. La marque annonce jusqu’à 53 heures d’utilisation, avec une batterie facilement remplaçable par l’utilisateur. Il ne faut que quelques minutes et sept vis pour la changer, toujours dans l’esprit du design modulaire cher à Fairphone.

Le smartphone propose douze modules facilement interchangeables, de la batterie à l’appareil photo, en passant par le port USB. La personnalisation est aussi à l’honneur, avec de nouveaux accessoires adaptables : dragonnes, porte-cartes, coques amovibles, et autres éléments pratiques. Le tout dans un format plus compact et plus léger que la génération précédente.

En termes de logiciels, Fairphone promet huit ans de mises à jour, avec un suivi logiciel prévu jusqu’en 2033, accompagné d’une garantie matérielle de cinq ans, une rareté dans l’univers des smartphones.

Côté environnement, le Fairphone 6 fait un pas de plus. Plus de la moitié des matériaux utilisés sont recyclés ou issus de filières responsables, incluant des métaux précieux comme l’or, l’argent et le cobalt. 93 % du plastique provient de sources post-consommation, et l’ensemble du processus d’assemblage repose sur l’utilisation d’énergies renouvelables.

Sur le plan social, Fairphone continue son programme de prime au revenu décent pour les travailleurs de ses chaînes de production, et s’associe à des organismes tels que IRMA et la Fair Cobalt Alliance pour garantir des conditions de travail plus sûres dans les mines d’approvisionnement.

Commercialisé au prix de 599 €, le Fairphone 6 est disponible directement sur le site officiel de la marque ainsi que chez plusieurs revendeurs français comme Fnac-Darty, Boulanger, Orange, SFR, Bouygues Telecom et LDLC.