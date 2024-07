Amazon Prime Day : quelles différences avec les soldes d’été et le Black Friday ?

Tout au long de l’année se succèdent différentes périodes de promotions permettant d’acheter des produits à des prix cassés. Les soldes sont l’événement le plus connu, mais il existe d’autres périodes comme les Prime Day ou le Black Friday. Mais au final, quel est le meilleur moment pour faire de bonnes affaires ? C’est la question à laquelle nous allons répondre.

🤔 Qu’est-ce que le Amazon Prime Day ?

Le Prime Day est un événement entièrement réservé aux abonnés Amazon. La première édition a eu lieu en 2015 et depuis elle est renouvelée chaque année, voire deux fois dans l’année. Pour l’été 2024, cette période prend place du mardi 16 au mercredi 17 juillet. D’ailleurs, cette période promotion se superpose avec les soldes d’été. Mais ici, il va être possible de faire les bonnes affaires sont réservées au site et aux clients Amazon. De nombreux produits du géant américain vont profiter de promotions intéressantes notamment dans le secteur high tech. Dans sa forme, le Prime Day est très similaire au Black Friday, mais évidemment, il y a quelques différences.

Comme dit précédemment, pour y participer, il va falloir vous abonner (6,99 €/mois ou 69,90 €/an) ou profiter de l’essai gratuit de 30 jours. De même, en plus des promotions du moment, il est possible de bénéficier de tous les avantages offerts par Prime.

À lire aussi : tout connaître du Prime Day 2024

💰 Quelles sont différences entre le Prime Day, le Black Friday et les soldes ?

Tout d’abord, les soldes tout comme le Black Friday sont accessibles à tous. Mais ce n’est pas le cas du Prime Day. Ce dernier est réservé exclusivement aux abonnées Amazon. D’autres sites de e-commerce ont des périodes similaires, mais elles ne sont pas aussi privées que celle de la firme américaine. Côté prix, les soldes sont normalement la seule période où une enseigne peut vendre à perte ses produits. Ce n’est logiquement pas le cas du Prime Day. Cet événement ressemble plutôt au Black Friday. Cependant, il nous est difficile de savoir quelle période offre vraiment les meilleures promotions. Même si nous avons tendance à donner un petit avantage au dernier.

Les soldes d’été Amazon ne sont généralement pas la période où la marque fournit les meilleures offres. Elle met vraiment en avant son Prime Day, pour ce qui est de fournir d’excellentes réductions. Mais cela est aussi vrai lorsqu’elle participe au Black Friday. D’ailleurs, les deux ont une chose en commun : la brièveté. Ces événements se déroulent sur une période de 2 jours (un peu plus pour le Black Friday qui commence le vendredi pour finir le dimanche) alors que les soldes vont durer près d’un mois. Si, par exemple, vous cherchez un nouveau smartphone, le Prime Day va vous permettre de bénéficier de bonnes promotions. Cependant, vous allez devoir vous montrer réactif !