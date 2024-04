French Days, soldes et Black Friday : quelles sont les différences ?

Chaque année, trois grosses périodes de promotions reviennent de manière récurrente : les French Days, les soldes d’été et d’hiver, ainsi que le Black Friday. Vous souhaitez connaître les différences entre ces trois évènements ? On vous explique tout ce qu’il y a à savoir dans cet article.

Vous souhaitez changer de smartphone, acheter un téléviseur plus grand ou plus récent, ou encore vous offrir la dernière montre connectée à la mode ? Il est souvent préférable d’attendre certaines périodes de l’année telles que les soldes, les French Days ou le Black Friday, si vous souhaitez profiter des meilleurs prix.

En effet, à l’occasion de ces évènements commerciaux, il est possible de faire de belles économies sur un large éventail de produits. Ameublement, électroménager, high-tech, de nombreuses catégories de produits sont à l’honneur, et les bons plans ne manquent pas. Mais alors qu’est-ce qui distingue concrètement le Black Friday, des French Days et des soldes ?

Le Black Friday : un évènement à durée très limitée

L’origine du Black Friday est beaucoup plus ancienne que celle des French Days. En effet, cet évènement est né aux États-Unis en 1960. Plusieurs hypothèses existent concernant l’origine du nom de cet évènement. Voici les deux plus répandues :

Au lendemain de la fête de Thanksgiving, qui a lieu chaque année le dernier jeudi de novembre, la plupart des américains ont pour coutume de faire le pont. Beaucoup profitent de cette journée pour faire leurs achats de Noël. L’expression de “vendredi noir” aurait alors pu être utilisée pour décrire l’état des routes et magasins, qui étaient “noirs” de monde.

La signification du nom pourrait également se rapporter à une question de comptabilité. En effet, il faut savoir qu’à cette période de l’année, les commerces avaient tendance à être en déficit, étant donné que les américains attendaient les fêtes de fin d’année pour dépenser leur argent. Afin de redonner des couleurs à leur chiffre d’affaire, les commerçants pratiquaient alors des remises exceptionnelles.

Les bénéfices engrangés lors de cette journée leur permettaient de sortir du rouge. Pour signaler ce retour dans le positif, les commerçants, qui tenaient leurs livres de compte à la main, pouvaient enfin réécrire en noir. Ce qui aurait donné son nom au “vendredi noir”.

Le Black Friday est synonyme de promotions très agressives, pouvant parfois grimper jusqu’à – 90 % aux USA. Dans nos contrées, les bons plans sont généralement plus raisonnables lors du Black Friday, qui est tout de même très attendu.

À l’origine, cet évènement ne durait qu’une seule journée. Mais depuis quelques années, les enseignes participantes étendent leurs soldes sur plusieurs jours, et proposent même parfois des offres en avant-première, afin de laisser la possibilité à un maximum de monde d’en profiter. Le Black Friday débute chaque année le dernier vendredi de novembre et se poursuit le lundi suivant avec le Cyber Monday. Cette année, le Black Friday débutera le 29 novembre 2024.

Les French Days : un Black Friday pour les français ?

Bien qu’ils soient souvent considérés comme le Black Friday français, les French Days ont quant à eux été créés plus récemment, en 2018. Cet évènement commercial est né de la volonté commune de six sites de e-commerce français (Cdiscount, Boulanger, Showroomprive.com, Fnac-Darty, la Redoute et Rue du Commerce) de booster les chiffres du e-commerce en France, notamment à l’occasion de périodes assez creuses en termes de bons plans.

Contrairement au Black Friday, qui n’a lieu qu’une seule fois en fin d’année, les French Days se déroulent deux fois par an, au printemps et à l’automne. À l’occasion de cet évènement, qui se déroule généralement sur une semaine complète, les marchands français pratiquent des offres avantageuses sur de nombreux produits.

Quoi qu’il en soit, les French Days sont une réussite, autant pour les clients que pour les marchands, car de plus en plus d’enseignes participent à l’opération. Depuis quelques années maintenant, même des marchands étrangers à l’instar d’Amazon s’y mettent, et proposent des promotions attractives pouvant atteindre jusqu’à – 60 %. Cette année, la première édition des French Days se tiendra du 30 avril au 7 mai 2024. La deuxième salve de promos devrait quant à elle intervenir du 27 au 30 septembre.

Amazon Prime Day : les soldes du géant américain

En plus de participer aux French Days, Amazon organise ses propres ventes flash à l’occasion du Prime Day, qui a lieu deux fois par an en été et à l’automne. Ces ventes s’étendent sur deux jours à chaque édition. L’année dernière, les Amazon Prime Day, rebaptisés en Jours Flash Amazon Prime, se sont déroulés du 11 au 12 juillet, ainsi que du 10 au 11 octobre 2023. Cette année, les dates ne sont pas encore connues, mais l’évènement devrait se tenir aux mêmes périodes. Pour rappel, les Prime Day sont réservés aux abonnés Amazon Prime.

Les soldes d’été et d’hiver : des promotions qui durent un mois entier

À l’instar des French Days, les soldes interviennent deux fois par an. Toutefois, ils se déroulent à des périodes différentes de l’année. En effet, les soldes ont lieu en été et en hiver, tandis que les French Days prennent place au printemps et à la rentrée. Par ailleurs, les soldes s’étendent sur quatre semaines, contrairement aux French Days et au Black Friday, qui ne durent que quelques jours seulement.

Ces périodes de promotions sont encadrées par le gouvernement, qui fixe le calendrier. Les soldes d’hiver 2024 ont eu lieu le mercredi 10 janvier et se sont terminés le 6 février. Quant aux soldes d’été 2024, ils débuteront le mercredi 26 juin, et prendront fin le mardi 16 juillet.

Quelles enseignes de e-commerce participent aux French Days, Black Friday et soldes ?

Comme nous vous l’expliquions précédemment, toutes les enseignes françaises participent aux French Days, et pas que, puisque des marchands étrangers comme Amazon se joignent également aux festivités. Par ailleurs et au même titre que pour les soldes d’été et d’hiver, toutes les boutiques en ligne, mais également les magasins, participent au Black Friday.

Lors des dernières éditions, des centaines de boutiques ont proposé leurs offres, et sont rejointes par de nouvelles chaque année. Voici quelques-unes des principales boutiques spécialisées dans la vente de produits high-tech.

Boulanger

Si vous souhaitez profiter de réductions avantageuses lors des évènements commerciaux qui prennent place à différentes périodes de l’année, Boulanger est l’un des acteurs incontournables. L’enseigne de e-commerce propose un programme de fidélité qui s’articule en trois formules différentes.

Vous pouvez profiter d’offres exclusives et cagnotter 1 % à chaque achat en rejoignant gratuitement le Club. Les abonnés au Club + peuvent quant à eux bénéficier de nombreux autres avantages, ainsi que de la livraison gratuite sur tous leurs achats pour 14,99 € par an (10 € la première année). Enfin, et si vous souhaitez profiter des réparations en illimité, en plus des avantages du Club +, vous pouvez souscrire au Club Infinity pour 9,99 € par mois.

Cdiscount

Cdiscount est également une enseigne de choix pour vos achats. Cette dernière pratique elle aussi des offres avantageuses tout au long de l’année. Les membres Cdiscount à volonté peuvent profiter en plus de bons plans exclusifs, ainsi que d’un système de cagnotte, et de la livraison express et gratuite pour 29 € par an. Notez par ailleurs que vous avez la possibilité de tester le service pendant 6 jours.

Fnac/Darty

il est possible d’adhérer à la carte Fnac+, à partir de 9,99 € la première année, puis 14,99 € par an. Cette dernière vous permet de profiter de nombreux privilèges, tels que la livraison express gratuite, des remises de 5 % toute l’année, ou encore une cagnotte fidélité.

L’enseigne Darty propose également son programme Darty Max à partir de 11,99 € par mois, avec un engagement de 12 mois. Ce dernier vous permet de profiter de multiples avantages tels que des réparations en illimité, l’entretien de vos appareils, les livraisons et installations gratuites, une assistance prioritaire, et des remises exclusives.

Rue du Commerce

Rue du Commerce propose également de belles promotions à l’occasion des différents évènements commerciaux. L’enseigne vous permet de retourner gratuitement vos produits, ainsi que de régler vos achats en plusieurs fois.

Amazon

Amazon proposera de nombreux bons plans à l’occasion des French Days, du Black Friday et des soldes. Afin d’en profiter encore plus, vous pouvez souscrire au programme de fidélité Amazon Prime. Pour seulement 69,90 € par an (ou 6,99 € par mois), vous profiterez de nombreux avantages : livraison gratuite en 1 jour ouvré, accès au Prime Day, à Prime Video, Prime Reading, Prime Gaming, etc. Vous avez la possibilité de tester le service gratuitement pendant 30 jours avant de souscrire.

