Soldes d’été juillet 2024 : dates, bons plans, toutes les infos

On ne vous apprend rien, il y a deux grandes périodes de soldes en France : les soldes d’hiver et les celles d’été. Comme chaque année, de nombreux revendeurs vont participer à cet événement. Et pour le consommateur, c’est le meilleur moment pour profiter de bonnes affaires. Évidemment, chez Tom’s Guide, nous allons vous relayer les bonnes affaires de cette période, une fois les soldes d’été débutées.

Les soldes d’été 2024 vont débuter le mercredi 26 juin à 8 heures du matin, pour se terminer le mardi 23 juillet au soir. En bref, comme chaque année, elles vont se dérouler sur une période de 4 semaines. À l’inverse d’événement comme le Black Friday ou le Single Monday, il s’agit d’une longue période de promotion. Plus nous avancerons dans le temps et plus les tarifs vont baisser. Cependant, il se peut que l’objet de vos convoitises ne soit plus disponible. Il faut donc être réactif et comme dit un adage bien connu : « premier arrivé, premier servi ».

Dernière précision, les dates des soldes d’été diffèrent entre la Corse et les autres régions. En effet, sur l’Île de Beauté, les promotions tiennent place du 10 juillet au 6 août. De même, le calendrier est différent pour l’Outre-mer à l’exception de la Guyane où les dates sont alignées sur celles de la métropole.

Guadeloupe : du 28 septembre au 25 octobre

Martinique : du 3 au 30 octobre

La Réunion : du 2 février au 1er mars (du 7 septembre au 4 octobre pour les soldes d’hiver)

Saint-Barthélémy et Saint-Martin : du 12 octobre au 8 novembre

Saint-Pierre-et-Miquelon : du 28 septembre au 25 octobre

Pour plus de renseignements, vous pouvez vous rendre sur le site Explore France.

🏬 Quels e-commerçants participent aux soldes d’été 2024 ?

Comme depuis des années maintenant, en plus des boutiques physiques, de nombreux e-marchands proposent des produits soldés. De nos jours, pour en profiter à fond, il n’y a plus besoin de se déplacer en magasin si l’on n’en a pas envie. Pour le reste, toutes les enseignes de e-commerces françaises participent aux soldes d’été 2024. Voici une liste de ces dernières.

Tout au long de la période des soldes d’été 2024, la rédaction de Tom’s guide va publier des contenus vous indiquant où trouver les meilleurs produits au meilleur prix. D’ailleurs, vous pouvez retrouver notre sélection des bonnes affaires dans notre rubrique Bons Plans. Mais comme toujours la réactivité sera la clé pour bénéficier des meilleures affaires. Pour le reste, c’est à vous de décider quel produit cibler et surtout quel budget utiliser pour faire vos soldes.

Cependant, il est bon de noter que certains vendeurs en ligne grossissent les prix, pour donner l’impression de proposer une remise importante. Il faut donc être prudent et repérer le tarif des différents objets avant le début des soldes. Pour finir, si vous hésitez entre plusieurs produits, vous pouvez consulter notre rubrique Guide d’achat pour trouver le modèle qui vous conviendra le mieux.

📲 Quels produits profitent de réductions pendant les soldes d’été 2024 ?

Avec les soldes, il est possible de trouver son bonheur, peu importe le matériel dont on a besoin. Smartphones, tablettes, ordinateurs, TV et plus encore bénéficient une nouvelle fois de réductions importantes. D’ailleurs, si vous souhaitez renouveler votre gamme de produits Apple, c’est le bon moment. Les iPad, AirPods, MacBook et iPhone vont profiter de réductions tout au long de cette période.

Mais le produit le plus recherché durant cet événement reste le smartphone. Si vous avez besoin de changer de modèle, c’est le moment ou jamais. Dans la même optique, certains opérateurs dont les MVNO proposent des tarifs préférentiels sur certains forfaits mobiles.

D’autre part, les téléviseurs qui sont des produits généralement onéreux, bénéficient souvent d’une baisse de prix importante. L’informatique est également concernée par les soldes. Que ce soit pour acheter un nouveau PC portable ou renouveler les composants de votre ordinateur, les prix s’annoncent très intéressants. Il en va de même pour les accessoires destinés au gaming. Les jeux vidéo sont eux aussi de la partie. Vous allez pouvoir profiter de jeux pour PS5 et pour Xbox Series X à des prix avantageux. Peut-être même que les consoles seront à des prix réduits. Une affaire à suivre.

Enfin, la partie audio va aussi bénéficier d’offres avantageuses. Si vous voulez acheter une nouvelle paire d’écouteurs sans fil ou un casque Bluetooth à réduction de bruit, les soldes d’été sont une des périodes les plus intéressantes pour ce type d’achat. Les objets connectés sont également de la partie comme, par exemple, les montres connectées.

